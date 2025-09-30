Ταλαιπωρίας συνέχεια στο «Ελ. Βενιζέλος»: Έκτη μέρα καθυστερήσεων

Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με καθυστερήσεις που φτάνουν έως δύο ώρες και μεγάλες ουρές επιβατών. Η κύρια αιτία εντοπίζεται στην απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να διαχειρίζονται μόνο 28 αφίξεις ανά ώρα, αντί των 36 που είχαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω ορίου χωρητικότητας του αεροδρομίου.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι οι καθυστερήσεις συνδέονται με ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και εκφράζουν αντιρρήσεις για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση παρέμβαση, η ταλαιπωρία των επιβατών θα συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Το υπουργείο ανακοίνωσε πρόσληψη 80 νέων ελεγκτών μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα ξεκινήσουν σύντομα την εκπαίδευσή τους, η οποία θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. Μέχρι τότε, οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Οι επιβάτες συνιστάται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία.

