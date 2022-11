Τανζανία: Συντριβή αεροσκάφους με 49 επιβάτες – Έχουν διασωθεί 15 άτομα μέχρι στιγμής – ΒΙΝΤΕΟ

Κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, αεροπλάνο στην Τανζανία με 49 επιβάτες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια, όπως παρουσίασε σε ρεπορτάζ του το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, TCB.

Το αεροπλάνο ανήκε στην αεροπορική εταιρεία Precision Air, με την πτήση να ξεκινά από την παραθαλάσσια πόλη Νταρ ες Σαλάμ.

Μέχρι στιγμής, από τους συνολικά 49 επιβάτες της πτήσης, έχουν διασωθεί οι 15, ενώ -με βάση φωτογραφικό υλικό που έκανε τον γύρο των τηλεοπτική δικτύων της Τανζανίας- το αεροπλάνο είναι κατά κύριο λόγο βυθισμένο στη λίμνη, ενώ φυσικά βρίσκονται εν εξελίξει οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Αεροπλάνο με 49 επιβάτες συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB. Η τανζανική αεροπορική εταιρεία Precision Air δήλωσε ότι η πτήση ερχόταν από την παράκτια πόλη Νταρ ες Σαλάμ.

«Καταφέραμε να σώσουμε αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της αστυνομίας της επαρχίας Καγκέρα, Γουίλιαμ Μβαμπαγκάλε. «Όταν το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 100 μέτρα (328 πόδια) στον αέρα, αντιμετώπισε προβλήματα και κακές καιρικές συνθήκες. Έβρεχε και το αεροπλάνο έπεσε στο νερό. Όλα είναι υπό έλεγχο».

Sad News: Precision Air plane flying from Dar es Salaam to Bukoba in #Tanzania crashes in Lake Victoria. #SoftPowerNews pic.twitter.com/TRUij0jfmK

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway

🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022