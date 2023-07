Ταραχές στη Γαλλία: Πάνω από 700 συλλήψεις χθες – Διαδηλωτές πήγαν να κάψουν το σπίτι δημάρχου

«Εκρηκτικό» ήταν ξανά το κλίμα εχθές το βράδυ σε πολλές γαλλικές πόλεις, παρότι οι Γαλλικές Αρχές κάνουν λόγο για σημάδια εκτόνωσης των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ Μ. από σφαίρα αστυνομικού.

Η οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

Περίπου στη 1:30 τη νύκτα (τοπική ώρα 02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο της πόλης Λ’ Άι-λε- Ροζ, ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Η σύζυγός του και ένα από τα δύο μικρά παιδιά του «τραυματίστηκαν», πρόσθεσε ο Ζανμπρέν ο οποίος έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας απερίγραπτης δειλίας».

Rioters fire an rocket propelled grenade at a French police station. If this is not civil war, we don’t know what is. #FranceRiots pic.twitter.com/WbkaLhjnfK

👮🇫🇷 At least 719 people were arrested during the 5th night of #FranceRiots on Saturday night following #Nahel‘s funeral.

The level of violence appeared to have declined since anger first broke out after he was fatally shot by police in Nanterre Tuesday.@leomcguinn👇 pic.twitter.com/vQsFJ49yGI

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 2, 2023