Τασούλας – Κάρις: Κοινό μήνυμα για διεθνές δίκαιο, Ουκρανία και άμυνα στη συνάντηση Αθήνας – Εσθονίας

Σε κλίμα πλήρους διπλωματικής σύμπλευσης πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πρόεδρο της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στην Ελλάδα από τις 19 έως τις 22 Απριλίου. Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε όχι μόνο το άριστο επίπεδο των σχέσεων Αθήνας και Ταλίν, αλλά και τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κοινό αξιακό υπόβαθρο που, όπως είπε, ενώνει τις δύο χώρες. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Εσθονία συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αρχές, καθώς και τον ίδιο σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Στην ίδια γραμμή, επισήμανε ότι πρόκειται για δύο παράκτια κράτη που βρίσκονται στα δύο άκρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό καλούνται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η κοινή στάση των δύο χωρών απέναντι στη ρωσική εισβολή δεν υπαγορεύεται μόνο από αρχές και αξίες, αλλά και από ιστορικές εμπειρίες που καθιστούν την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας ζήτημα ουσίας. Στο σημείο αυτό συνέδεσε ευθέως τη θέση της Ελλάδας για το Ουκρανικό με το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική στάση επηρεάζεται και από τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε παράλληλα και τις νέες δυνατότητες διμερούς συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου η Εσθονία θεωρείται διεθνώς πρωτοπόρος. Μάλιστα, επιχείρησε να προσδώσει και έναν συμβολικό χαρακτήρα στη συνάντηση, αναφερόμενος στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων ως απόδειξη ότι και η Ελλάδα υπήρξε κάποτε πρωτοπόρος στην τεχνολογία, ενώ παρέδωσε στον Εσθονό πρόεδρο αντίγραφό του ως δώρο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Τασούλας σημείωσε ότι Ελλάδα και Εσθονία συμμερίζονται κοινές ανησυχίες για τον υβριδικό πόλεμο, τη μεταναστευτική πίεση, την κλιματική κρίση και την ενεργειακή ασφάλεια, περιγράφοντας ένα πλέγμα προκλήσεων που, όπως είπε, απαιτεί στενότερη συνεργασία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Ειδική μνεία έκανε και στη συνδρομή της Εσθονίας στην προστασία των ελληνικών συνόρων μέσω της Frontex, ευχαριστώντας ουσιαστικά το Ταλίν για την υποστήριξή του.

Από την πλευρά του, ο Άλαρ Κάρις ανταπέδωσε το μήνυμα σύμπλευσης, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες μοιράζονται τις ίδιες αξίες και μεγάλη πίστη στο διεθνές δίκαιο. Εμφανίστηκε μάλιστα πρόθυμος να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Εσθονία είναι έτοιμη να μεταφέρει την εμπειρία της στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν, στοιχείο που προσθέτει και πρακτική διάσταση στη διμερή προσέγγιση.

Ο Εσθονός πρόεδρος τοποθετήθηκε με σαφήνεια και στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας και της στήριξης προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο και να επενδύει περισσότερους πόρους στην άμυνά της. Η επισήμανση αυτή εντάσσει τη σημερινή συνάντηση και σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, στο οποίο Αθήνα και Ταλίν δείχνουν να εκπέμπουν κοινό μήνυμα απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας της ηπείρου.

Συνολικά, η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο επιβεβαίωσε ότι, παρά τη γεωγραφική απόσταση, οι δύο χώρες επιδιώκουν ακόμη στενότερη πολιτική, θεσμική και πρακτική συνεργασία. Το δίπολο διεθνές δίκαιο – ασφάλεια, σε συνδυασμό με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις νέες συνδέσεις ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες, δίνει και το βασικό αποτύπωμα της σημερινής ελληνοεσθονικής προσέγγισης.

