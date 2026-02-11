Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας

«Αν θέλετε να γίνεται καλύτερος γιατρός, μάθετε καλύτερα Ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνεται καλύτερος μηχανικός, μάθετε καλύτερα Ελληνικά.

Αν θέλετε να γίνεται καλύτερος μουσικός, μάθετε καλύτερα Ελληνικά.

Κι αν θέλετε να υπάρχει η Ελλάδα στο διηνεκές, τότε ναι, μάθετε καλύτερα Ελληνικά»

Απλή, κατανοητή, πειστική και τόσο εύστοχη φυσικά η προτροπή του προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με αφορμή την προχθεσινή Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία τιμήθηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Εχει «αδυναμία» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι μόνο πολιτικός. Ξεχωρίζει και ως λόγιος και ευρυμαθής ταγός. Εχοντας πλήρη επίγνωση της δύναμης και της επιδραστικότητας της γλώσσας σε όλη τη Δύση. Η ελληνική γλώσσα επηρέασε καθοριστικά τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες, μεταδίδοντας λέξεις, ρίζες και θεμελιώδεις κανόνες.

Ορθά, λοιπόν, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι λάθος να λέμε ότι «η ελληνική γλώσσα μιλιέται από λίγους. Μόνο επιφανειακά και ακουστικά μιλιέται από λίγους. Δομικά και σε βάθος μιλιέται από όλους, παντού, σε όλη τη Δύση».

Το οξύμωρο, εν τέλει, είναι ότι… απομακρυνόμαστε από τη γλώσσα μας, παρότι το γλωσσικό μας κεφάλαιο είναι περιζήτητο και το έχουμε δανείσει σε πολλές άλλες γλώσσες!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ε, νομίζουμε ότι μόνο αυτή η σκέψη πρέπει για να μας υποχρεώσει ν’ ακούσουμε την συμβουλή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι μόνο μέσα από την πληρέστερη γνώση της γλώσσας μας είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό η γνωστική και κριτική μας ικανότητα, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο που ασχολούμαστε. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο από την ελληνική γλώσσα, γιατί είναι η μοναδική που διαθέτει μαθηματική αυστηρότητα και είναι εμπλουτισμένη εννοιολογικά με απεριόριστη ευελιξία. Σε βαθμό που να θεωρείται από τους άλλους κυρίαρχη και παγκοσμίως αναγκαία. Καλό να το αντιληφθούμε, επιτέλους, κι εμείς, αν θέλουμε, όπως είπε ο Κώστας Τασούλας να υπάρχει Ελλάδα στο διηνεκές.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

Ο τίτλος «Δημοκράτες» προτιμήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη για τις ανάγκες της μετονομασίας του «Κινήματος Δημοκρατίας».

Είναι ένας τίτλος, όμως, που έχει τη μικρή του ιστορία, η οποία μοιάζει με πολιτική… σκυταλοδρομία.

Οι «Δημοκράτες» είχαν κατοχυρωθεί στον Αρειο Πάγο από τον αχαιό πρώην υπουργό Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος έχει μεταπηδήσει πλέον στη «Νέα Δημοκρατία».

Αφού ο τίτλος ήταν… άχρηστος στον Λοβέρδο, δεν έφερε κάποιο εμπόδιο και τον εκχώρησε στον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος έκανε την σχετική αναγγελία στο πρόσφατο Συνέδριο του «Κινήματος Δημοκρατίας».

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε τύχει διευκόλυνσης, αφού παλαιότερα ο τίτλος «Δημοκράτες» ανήκε στον γνωστό επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, που βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, ανταλλάσσοντας «πυρά» με τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι «Δημοκράτες» στην κάλπη δεν έκαναν κάποια σπουδαία καταγραφή. Να δούμε, λοιπόν, αν αυτός ο τίτλος, στα χέρια του Κασσελάκη τύχει καλύτερης αποδοχής….

