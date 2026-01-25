Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συγχαίρει Εθνική Πόλο για χάλκινο μετάλλιο Ευρωπαϊκού.

25 Ιαν. 2026 20:33
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η Εθνική ομάδα πέτυχε τη σημαντική αυτή διάκριση μετά τη νίκη της στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας, προσθέτοντας ακόμα μία μεγάλη επιτυχία στο ελληνικό πόλο.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνια που χάρισαν σε όλους μας!»

