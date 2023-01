Τατιάνα Πάτιτζ: Έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια η καλλονή των ‘90s – Ράκος ο Βασίλειος Κωστέτσος

Η Τατιάνα Πάτιτζ (Tatjana Patitz), ο θάνατος της οποίας στα 56 της χρόνια ανακοινώθηκε από τη Vogue στις 11 Ιανουαρίου, πέθανε από καρκίνο στο στήθος, όπως επιβεβαίωσε η ατζέντης της Corinne Nicolas στο People.

«Αφήνει πίσω τον γιο της, την αδερφή της και τους γονείς της. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατό της», τόνισε.

Η Patitz, ήταν ένα από τα «supermodels» των 90s μαζί με τις Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista και Christy Turlington. Άφησε το δικό της στίγμα στον χώρο της μόδας από τα τέλος του 1980 και στις αρχές του 1990. Φωτογραφήθηκε για τα εξώφυλλα κάποιων από τα πιο σημαντικά περιοδικά μόδας και έπαιξε σε μουσικά βίντεο της εποχής, προτού αποφασίσει να αποσυρθεί και να επιλέξει μια ήσυχη ζωή αφιερωμένη στα ζώα και στο μεγάλωμα του γιου της Jonah Johnson.

