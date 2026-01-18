Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!

«Δυστυχώς, η αλαζονική και προκλητική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη ξεπερνά κάθε όριο…», αναφέρει η νέα οξεία ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

 

Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
18 Ιαν. 2026 14:41
Pelop News

Νέα 48ωρη απεργία προγραμματίζουν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, διαμηνύοντας πως δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους.

Μετά την προηγούμενη τριήμερη απεργία που πραγματοποίησαν οι αυτοκινητιστές ταξί σε όλη τη χώρα, την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ., διοργανώνεται κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Με ανάρτηση στο Facebook, Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ενημέρωσε για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Σε μια κρίσιμη φάση για τον κλάδο μας, αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ πραγματοποίησε σήμερα, σειρά συναντήσεων με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της Αντιπολίτευσης, όπου αναλύσαμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί:

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου, εντείνοντας την πίεση για την διευθέτηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Δυστυχώς, η αλαζονική και προκλητική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη ξεπερνά κάθε όριο. Με τις δηλώσεις του υποτιμά συστηματικά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αγνοεί τις εκκλήσεις χιλιάδων ταξιτζήδων και παρουσιάζει ψευδώς την πραγματικότητα, σαν να μην υπάρχει η μαζική φωνή μας.

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλώς αδιάφορη – είναι εσκεμμένα εχθρική απέναντι στο ταξί και τους ταξιτζήδες, που κρατούν ζωντανή την καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών.

Την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που όχι μόνο τον αφήνει ανεξέλεγκτο, αλλά και τον καλύπτει πολιτικά, επιτρέποντας αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Δυο στα δυο για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
15:52 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο 0-0 η Παναχαϊκή, Θύελλα – Παναιγιάλειος 1-1
15:43 Υπόθεση Γροιλανδίας: Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κατά του Τραμπ!
15:36 Πυκνό χιόνι σε Κρίκελο, Φουρνά, Παύλιανη, Περτούλι, Τρίκαλα Κορινθίας
15:27 Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές
15:26 Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες
15:21 Ο Μακρόν προτείνει αντεπίθεση κατά του Τραμπ
15:15 Το Ιδρυμα Νόμπελ κόβει την όρεξη του Ντόναλντ Τραμπ
15:02 Αδωνις Γεωργιάδης: «Τρέξτε να εμβολιαστείτε, προλαβαίνετε…»
14:59 Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο ανήλικος από το αλκοόλ
14:54 Επιμένει ο Χάρης Δούκας: «Καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία»
14:48 Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»
14:43 ΟΙ Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στο τουρνουά του ΝΟ Βουλιαγμένης – Φωτογραφίες
14:41 Ταξιτζήδες Αθήνας: Νέα 48ωρη απεργία και επίθεση σε Κυρανάκη και Μητσοτάκη!
14:36 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Μα καλά, σε άλλη χώρα ζει;»
14:30 ΤΙΤΑΝ – Πάτρα: Κοπή πίτας και νέο στρατηγικό πλάνο
14:20 Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Ταϋγετος: Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών, με συνδρομή και της ΕΜΑΚ Πάτρας
14:17 Γιώργος Παπανδρέου στο London Business School: Αν η Ευρώπη δεν δράσει, θα καταστεί αδιάφορη.
14:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Πάτρα: Μάρτυρες του Ιεχωβά αφήνουν γράμματα σε σπίτια, καταγγελίες στην «Π»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ