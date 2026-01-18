Ταΰγετος: Ώρες αγωνίας για οκτώ ορειβάτες – Τέσσερις τραυματίες μετά από πτώση σε χαράδρα

Ώρες αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στον παγωμένο Ταΰγετο, όταν οκτώ ορειβάτες εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, έπειτα από πτώση σε χαράδρα κατά τη διάρκεια ανάβασης. Από το περιστατικό τέσσερις ορειβάτες τραυματίστηκαν, ενώ η επιχείρηση διάσωσης δυσχεράνθηκε σημαντικά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι, όταν, όπως περιγράφεται, μέλη της ομάδας που κινούνταν σε σχοινοσυντροφιές γλίστρησαν διαδοχικά, με αποτέλεσμα ο ένας να παρασύρει τον άλλον προς τα κάτω. Από την πτώση τραυματίστηκαν κυρίως στα κάτω άκρα, ενώ ένας από τους τραυματίες μπορούσε να κινηθεί μόνο με υποβοήθηση.

Αδυναμία προσέγγισης από ελικόπτερο

Άμεσα κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η προσγείωση ή η παραλαβή των τραυματιών, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Έτσι, η επιχείρηση συνεχίστηκε αποκλειστικά από επίγειες δυνάμεις.

Οι ορειβάτες είχαν εγκλωβιστεί στη θέση «Πόρτες», ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας». Όπως εξήγησαν τοπικοί παράγοντες, πρόκειται για σημείο που υπό κανονικές συνθήκες απέχει περίπου 20 λεπτά πεζοπορίας από την κορυφή, ωστόσο σε συνθήκες παγετού μετατρέπεται σε εξαιρετικά επικίνδυνο.

Επιχείρηση διάσωσης με 41 πυροσβέστες

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 41 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, που συνέδραμε στον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τέσσερις από τους ορειβάτες, στους οποίους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες επιτόπου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με φορεία, καθώς έφεραν τραύματα κυρίως στα πόδια και είχαν εξαντληθεί σωματικά.

Μεταφορά στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Οι τέσσερις τραυματίες –τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, νεαρής ηλικίας– μεταφέρθηκαν τελικά στο Νοσοκομείο Σπάρτης με όχημα της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την εκτίμηση των τραυματισμών τους.

Οι υπόλοιποι τέσσερις ορειβάτες της ομάδας, που δεν είχαν τραυματιστεί σοβαρά, κατάφεραν να κινηθούν προς ασφαλέστερο σημείο, με τη συνδρομή των διασωστών.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους της χειμερινής ορειβασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες παγετού, αλλά και τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης των διασωστικών δυνάμεων σε ορεινές περιοχές.

