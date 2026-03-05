Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα

Με την εξέταση του δικαστικού πραγματογνώμονα συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη για τη διαχείριση και την τύχη του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο πραγματογνώμονας αποτελεί τον τρίτο μάρτυρα που καταθέτει στην υπόθεση μετά από 14 προηγούμενες συνεδριάσεις. Στη συνέχεια αναμένεται η κατάθεση του δεύτερου δικαστικού πραγματογνώμονα, ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον συνάδελφό του στη σύνταξη του πορίσματος για τα αίτια της σύγκρουσης και της πυρκαγιάς στην κύρια δικογραφία της τραγωδίας.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση ο μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στις 16 Μαρτίου 2023 ζήτησε βίντεο από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και από τον Σταθμό Νέων Πόρων για το διάστημα 22:00–24:00. Το ενδιαφέρον εστιαζόταν κυρίως στο υλικό από τη Λάρισα, προκειμένου να υπολογιστεί η ταχύτητα της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Για την εμπορική τόνισε ότι γνώριζαν ήδη τα βασικά στοιχεία και ζήτησαν βίντεο για λόγους ισονομίας.

Σήμερα η εξέταση συνεχίζεται από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, οι οποίοι στην προηγούμενη δικάσιμο υπέβαλαν σειρά αιτημάτων προς το δικαστήριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή και της γραμματέως του, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν επικοινωνία με τους κατηγορουμένους.

Η παράδοση των πειστηρίων (καταγραφικά μηχανήματα και σκληροί δίσκοι) που είχαν κατασχεθεί από τα γραφεία της Interstar Security μετά την παράδοση των τριών βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον εφέτη ανακριτή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρείας, Βασίλη Καπερνάρο.

Τα συγκεκριμένα βίντεο παραδόθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο ο συνήγορος Αντώνης Ψαρόπουλος (πατέρας της 19χρονης Μάρθης) επικαλέστηκε δημόσια ανάρτηση στο X, σύμφωνα με την οποία τα βίντεο ήταν γνωστά στην κυβέρνηση και στον ανακριτή ήδη από τον Νοέμβριο 2024.

Η δίκη αφορά τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η ανάκτηση του αρχικού υλικού όταν παραδόθηκε τελικά το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι:

Ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ

Ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (2023–2025)

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security (εταιρεία φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου ΟΣΕ από το 2017)

Τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (στέλεχος Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (πρώην διευθύνων σύμβουλος), καθώς και ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (πρώην πρόεδρος ΟΣΕ).

