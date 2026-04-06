Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος

Σαφές μήνυμα να μην οδηγηθεί σε νέα εμπλοκή η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών στέλνουν συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και νομικοί παραστάτες, εκφράζοντας έντονη ανησυχία μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στη διαδικασία για τα χαμένα βίντεο. Όλοι συγκλίνουν στην ανάγκη να μη δημιουργηθούν ξανά συνθήκες που θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα τη δίκη ή να οδηγήσουν σε νέες αναβολές.

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδελφή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, παραδέχθηκε ότι σε μια τόσο βαριά και φορτισμένη υπόθεση είναι αναμενόμενο τα πνεύματα να παραμένουν τεταμένα και να σημειώνονται αντιδράσεις, φωνές ή συγκρούσεις μέσα στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, σε κάποια σημεία η ένταση φαίνεται να ξέφυγε και γι’ αυτό είναι αναγκαίο από εδώ και πέρα να υπάρξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

Η ίδια επέμεινε ότι το κρίσιμο δεν είναι να αναζητηθούν απλώς ευθύνες για όσα έγιναν, αλλά να διασφαλιστεί πως δεν θα επαναληφθούν καταστάσεις που θα μπλοκάρουν τη δίκη. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθεί ούτε μία ακόμη μέρα δικασίμου, ειδικά όταν έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος τους προηγούμενους μήνες εξαιτίας διαδικασιών που τελικά δεν οδήγησαν σε οριστική πρόοδο.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος συγγενών θυμάτων, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε τοποθετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις που, όπως εκτιμά, ξεπέρασαν τα όρια. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων καλύπτει συνολικά την ανάγκη να προστατευθεί η διαδικασία και να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο ρόλος κάθε παράγοντα μέσα στη δίκη.

Όπως ανέφερε, οι δικηγόροι διαθέτουν μεν πλήρη δικονομικά δικαιώματα, όμως έχουν ταυτόχρονα και υποχρεώσεις τόσο απέναντι στο δικαστήριο όσο και απέναντι στους εντολείς τους. Γι’ αυτό, όπως είπε, κανείς δεν πρέπει να φτάνει σε ακραίες συμπεριφορές που μπορεί να βλάψουν την πορεία της δίκης και τελικά να λειτουργήσουν εις βάρος της ίδιας της αναζήτησης δικαιοσύνης.

Η ουσία των παρεμβάσεων αυτών είναι ότι η δίκη για τα Τέμπη δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, άλλες παρεκτροπές ή νέα διαδικαστικά αδιέξοδα. Για τις οικογένειες των θυμάτων και για όσους παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, το ζητούμενο πλέον είναι ένα: η διαδικασία να προχωρήσει με σοβαρότητα, χωρίς νέες εκρήξεις που θα στερήσουν κι άλλο χρόνο από μια υπόθεση που ήδη κουβαλά τεράστιο βάρος.

