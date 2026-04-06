Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος

Να μην επαναληφθούν εικόνες έντασης που μπορούν να εκτροχιάσουν τη δικαστική διαδικασία για τα Τέμπη ζητούν συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και δικηγόροι, μετά όσα προηγήθηκαν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο. Το κοινό μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για νέες καθυστερήσεις ή απώλεια πολύτιμου δικαστικού χρόνου.

06 Απρ. 2026 13:48
Pelop News

Σαφές μήνυμα να μην οδηγηθεί σε νέα εμπλοκή η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών στέλνουν συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και νομικοί παραστάτες, εκφράζοντας έντονη ανησυχία μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στη διαδικασία για τα χαμένα βίντεο. Όλοι συγκλίνουν στην ανάγκη να μη δημιουργηθούν ξανά συνθήκες που θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα τη δίκη ή να οδηγήσουν σε νέες αναβολές.

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδελφή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, παραδέχθηκε ότι σε μια τόσο βαριά και φορτισμένη υπόθεση είναι αναμενόμενο τα πνεύματα να παραμένουν τεταμένα και να σημειώνονται αντιδράσεις, φωνές ή συγκρούσεις μέσα στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, σε κάποια σημεία η ένταση φαίνεται να ξέφυγε και γι’ αυτό είναι αναγκαίο από εδώ και πέρα να υπάρξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

Η ίδια επέμεινε ότι το κρίσιμο δεν είναι να αναζητηθούν απλώς ευθύνες για όσα έγιναν, αλλά να διασφαλιστεί πως δεν θα επαναληφθούν καταστάσεις που θα μπλοκάρουν τη δίκη. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθεί ούτε μία ακόμη μέρα δικασίμου, ειδικά όταν έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος τους προηγούμενους μήνες εξαιτίας διαδικασιών που τελικά δεν οδήγησαν σε οριστική πρόοδο.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Δημήτρης Σκαρίπας, δικηγόρος συγγενών θυμάτων, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε τοποθετήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις που, όπως εκτιμά, ξεπέρασαν τα όρια. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων καλύπτει συνολικά την ανάγκη να προστατευθεί η διαδικασία και να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο ρόλος κάθε παράγοντα μέσα στη δίκη.

Όπως ανέφερε, οι δικηγόροι διαθέτουν μεν πλήρη δικονομικά δικαιώματα, όμως έχουν ταυτόχρονα και υποχρεώσεις τόσο απέναντι στο δικαστήριο όσο και απέναντι στους εντολείς τους. Γι’ αυτό, όπως είπε, κανείς δεν πρέπει να φτάνει σε ακραίες συμπεριφορές που μπορεί να βλάψουν την πορεία της δίκης και τελικά να λειτουργήσουν εις βάρος της ίδιας της αναζήτησης δικαιοσύνης.

Η ουσία των παρεμβάσεων αυτών είναι ότι η δίκη για τα Τέμπη δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, άλλες παρεκτροπές ή νέα διαδικαστικά αδιέξοδα. Για τις οικογένειες των θυμάτων και για όσους παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, το ζητούμενο πλέον είναι ένα: η διαδικασία να προχωρήσει με σοβαρότητα, χωρίς νέες εκρήξεις που θα στερήσουν κι άλλο χρόνο από μια υπόθεση που ήδη κουβαλά τεράστιο βάρος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:04 Καμπάνια του Επιμελητηρίου με τον Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Ν. Αχαΐας: «Βλέπουμε καθαρά. Επιλέγουμε σωστά»
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
15:00 Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
