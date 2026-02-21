Τέμπη: Παγώνουν οι εκταφές μετά από μερική ανάκληση – Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών προσφεύγουν γονείς

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση των Τεμπών, εννέα ημέρες πριν τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία. Με μερική ανάκληση της εισαγγελικής παραγγελίας «παγώνουν» εκταφές θυμάτων, ενώ συγγενείς ζητούν εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Τέμπη: Παγώνουν οι εκταφές μετά από μερική ανάκληση – Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών προσφεύγουν γονείς
21 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διαδικασία των εκταφών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προχώρησε σε μερική ανάκληση της παραγγελίας που είχε εκδοθεί για τη διενέργειά τους, μία ημέρα πριν λήξει η σχετική προθεσμία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εννέα ημέρες πριν από την επέτειο της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν κινούμενα επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 45 ήταν νέοι ηλικίας 15 έως 28 ετών. Παράλληλα, απομένει περίπου ένας μήνας έως την έναρξη της μεγάλης δίκης, που έχει προσδιοριστεί για τις 23 Μαρτίου.

Με προηγούμενη παραγγελία της, η εισαγγελέας είχε ζητήσει να προχωρήσουν άμεσα οι εκταφές, θέτοντας αυστηρά χρονικά περιθώρια για τον ορισμό ιατροδικαστών και χημικών πραγματογνωμόνων. Οι εξετάσεις που προβλεπόταν να διενεργηθούν περιλάμβαναν ταυτοποιήσεις DNA, τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, αντίστοιχες με εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί στους μηχανοδηγούς.

Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων είχαν ήδη υποβάλει αιτήματα για πιο σύνθετες εξετάσεις, καταθέτοντας εγγράφως τις απαιτήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας απέστειλαν επιστολές στις οποίες επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια.

Για σήμερα είχαν προγραμματιστεί οι δύο πρώτες εκταφές, οι οποίες τελικά δεν θα πραγματοποιηθούν. Η μερική ανάκληση αφορά και άλλες περιπτώσεις, ενώ συνολικά πέντε ακόμη εκταφές φαίνεται να αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια στιγμή, δέκα από τους έντεκα γονείς που ζητούν τη διαδικασία έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αιτούμενοι τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο, το ζήτημα των εκταφών παραμένει σε εκκρεμότητα.

