Τέμπη: Στο μικροσκόπιο το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Μάρτυρας ειδικών γνώσεων θα εξετάσει τα αρχεία

Σε κρίσιμο στάδιο εισέρχεται σήμερα η διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο καλείται να επιλέξει μάρτυρα ειδικών γνώσεων, ο οποίος θα εξετάσει το υλικό που βρέθηκε στις συσκευές των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Κατασχέθηκαν συσκευές και ψηφιακά αρχεία

Το υλικό που θα εξεταστεί προέρχεται από συσκευές που κατασχέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τις υπηρεσίες όπου εργάζονται οι δύο πραγματογνώμονες, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δικαστήριο παραδόθηκαν δύο σκληροί δίσκοι που περιέχουν το ψηφιακό υλικό, το οποίο μετέφεραν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Παράλληλα παραδόθηκαν και οι ίδιες οι συσκευές των πραγματογνωμόνων, μετά από ενστάσεις που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων.

Η αναφορά για υλικό στον υπολογιστή της υπηρεσίας

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, ένας από τους δύο πραγματογνώμονες δήλωσε στο δικαστήριο ότι διατηρεί αντίγραφα φωτογραφιών και βίντεο από το δυστύχημα και στον υπολογιστή της υπηρεσίας του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου γιατί δεν είχε αναφέρει νωρίτερα την ύπαρξη αυτού του υλικού, απάντησε ότι δεν το είχε κάνει «γιατί δεν ήθελα να μπλέξω την υπηρεσία».

Αναμένεται τεχνικός έλεγχος του υλικού

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή μάρτυρα ειδικών γνώσεων, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική εξέταση του υλικού που έχει κατασχεθεί.

Η εξέταση των αρχείων θεωρείται κρίσιμη για την υπόθεση, καθώς αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας που σχετίζεται με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

