Τέμπη: Τέλος στη δικαστική ταλαιπωρία των θυμάτων – Το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις

Το Δημόσιο παραιτείται από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις των Τεμπών. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επιτάχυνση των διαδικασιών και στήριξη των θυμάτων.

29 Απρ. 2026 20:24
Pelop News

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας την εισήγηση για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από την πλευρά του Δημοσίου έναντι των αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημιώσεις, καθώς και την παραίτηση από όσα έχουν ήδη ασκηθεί.

Η ρύθμιση, την οποία εισηγήθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφορά τις αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη προς τους συγγενείς των θυμάτων, καθώς και για ηθική βλάβη προς τους τραυματίες. Στόχος της Πολιτείας είναι να μπει ένα οριστικό τέλος στις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες που επιτείνουν την οδύνη των πληγέντων.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε σε προηγούμενες μεγάλες τραγωδίες, όπως στο Μάτι και τη Μάνδρα. Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο τύπου των αρμόδιων υπουργείων, η κατεύθυνση αυτή είχε ήδη διαφανεί από τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις για τα Τέμπη, όπου το Δημόσιο απείχε από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης.

 Η κυβερνητική βούληση εδράζεται στον νέο νόμο-πλαίσιο που εισήγαγε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, διασφαλίζεται η ταχύτερη καταβολή των επιδικασθέντων ποσών και αποφεύγεται η περαιτέρω επιβάρυνση των οικογενειών σε νομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Με την έγκριση της εισήγησης, η κυβέρνηση επιδιώκει την ενιαία και δίκαιη αντιμετώπιση υποθέσεων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, προτάσσοντας την κοινωνική ευαισθησία έναντι των τυπικών δικονομικών διαδικασιών.

