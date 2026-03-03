Τελ Αβίβ: Εργάτες σε σκαλωσιά βλέπουν πύραυλο να πλήττει διπλανό κτίριο – Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Σοκαριστικές εικόνες από το Τελ Αβίβ, όπου εργάτες σε υπό κατασκευή κτίριο καταγράφουν τη στιγμή που πύραυλος πλήττει διπλανή πολυκατοικία. Πυκνοί καπνοί, φωτιά και σειρήνες συνθέτουν το σκηνικό.

03 Μαρ. 2026 13:54
Pelop News

Στιγμές έντασης και φόβου εκτυλίχθηκαν στο Τελ Αβίβ, όταν εργάτες που βρίσκονταν σε σιδερένια σκαλωσιά κτιρίου υπό κατασκευή έγιναν αυτόπτες μάρτυρες πυραυλικού πλήγματος σε διπλανό κτίριο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ φωτιά φαίνεται να καίει στη βάση του κτιρίου που επλήγη.

Οι εργάτες, κινεζικής καταγωγής σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους εμφανώς ταραγμένοι, την ώρα που παρακολουθούν τις εξελίξεις από μικρή απόσταση και σε μεγάλο ύψος.

Το σκηνικό συμπληρώνει ο ήχος των σειρήνων που ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή αμέσως μετά το χτύπημα, υποδηλώνοντας την ενεργοποίηση των συστημάτων προειδοποίησης και την κλιμάκωση της έντασης στην πόλη.

