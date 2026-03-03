Τελ Αβίβ: Εργάτες σε σκαλωσιά βλέπουν πύραυλο να πλήττει διπλανό κτίριο – Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Στιγμές έντασης και φόβου εκτυλίχθηκαν στο Τελ Αβίβ, όταν εργάτες που βρίσκονταν σε σιδερένια σκαλωσιά κτιρίου υπό κατασκευή έγιναν αυτόπτες μάρτυρες πυραυλικού πλήγματος σε διπλανό κτίριο.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού να υψώνονται από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ φωτιά φαίνεται να καίει στη βάση του κτιρίου που επλήγη.

Οι εργάτες, κινεζικής καταγωγής σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους εμφανώς ταραγμένοι, την ώρα που παρακολουθούν τις εξελίξεις από μικρή απόσταση και σε μεγάλο ύψος.

Το σκηνικό συμπληρώνει ο ήχος των σειρήνων που ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή αμέσως μετά το χτύπημα, υποδηλώνοντας την ενεργοποίηση των συστημάτων προειδοποίησης και την κλιμάκωση της έντασης στην πόλη.

🚨 BREAKING: Chinese construction workers seen high atop steel girders at a major building site in #TelAviv.#Israel continues to rely heavily on foreign labor as construction projects push forward despite workforce shortages. 🏗️🇮🇱#TelAvivBlast #火花これやって #USIranWar pic.twitter.com/NvhzMXNHsv — Eyes on the Globe (@eyes_globe) March 3, 2026

