Τελευταίο αντίο στην Πριγκίπισσα Ειρήνη ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκινά η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών

19 Ιαν. 2026 10:59
Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Η 83χρονη πριγκίπισσα, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου στο Παλάτι Ζαρζουέλα της Μαδρίτης.

Η σορός, καλυμμένη με την ελληνική σημαία, έφτασε νωρίς το πρωί στον ναό και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 10:30.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στον κεντρικό ναό για την τελετή, ενώ μετά την ακολουθία η πομπή θα κατευθυνθεί στο Βασιλικό Κοιμητήριο Τατοΐου για ταφή δίπλα στους γονείς της (βασιλιάς Παύλος και βασίλισσα Φρειδερίκη) και τον αδελφό της Κωνσταντίνο.

Στη Μητρόπολη έφτασε ο Παύλος ντε Γκρες, ο γιος του Νικόλαος και ο Φίλιππος ντε Γκρες. Ο Παύλος, ανιψιός της πριγκίπισσας, είχε αποχαιρετίσει δημόσια την Ειρήνη χαρακτηρίζοντάς την «πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης».

Στην κηδεία θα παρευρίσκονται μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ’, η βασίλισσα Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία, μαζί με τη βασίλισσα Σοφία. Αναμένονται εκπρόσωποι από βασιλικούς οίκους Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

