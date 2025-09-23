Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου

Στα Καμένα Βούρλα απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ και για αυτό το θέμα μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Χρήστος Γεωργίου.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα λέγοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, υπάρχει υπέρβαση του ορίου στο μικροβιακό φορτίο σε E.coli και σε εντερόκοκκο. «Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά για την παραλία που αποκλείστηκε για τους κολυμβητές.

Όπως ανέφερε, «οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες γίνονται σε όλη την περιφέρεια, σε περίπου 600 σημεία, αρχής γενομένης από τον Μάιο, προκειμένου να δοθεί η άδεια χρήσης των ακτών». Για τον τελευταίο τακτικό έλεγχο στα Καμένα Βούρλα που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου τόνισε: «Ο τελευταίος έλεγχος που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου είχε δώσει αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Τώρα έγινε έκτακτος έλεγχος στις 15 Σεπτεμβρίου και χθες είχαμε τα επίσημα αποτελέσματα, που έδειξαν δυστυχώς υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, και σε E.coli και σε εντερόκοκκο».

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως είπε: «Οφείλαμε, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και επειδή έχουμε πάντα προτεραιότητα να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη παραλία. Στα άλλα σημεία που ελέγχθηκαν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα νερά είναι απολύτως καθαρά. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές» και πρόσθεσε: «Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία».

Παράλληλα, προανήγγειλε νέους ελέγχους: «Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει έλεγχος και από μικτό κλιμάκιο, που θα περιλαμβάνει υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Υγείας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, πιθανώς και ελεγκτές περιβάλλοντος από την Αθήνα. Θα ελεγχθεί η πορεία των υδάτων, από τον βιολογικό καθαρισμό έως και τον τελικό αποδέκτη».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης της ρύπανσης απάντησε: «Θεωρητικά θα μπορούσε, στην πράξη όμως τα αποτελέσματα σε άλλες περιοχές δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Ο κ. Γεωργίου τόνισε πως προέχει η υγεία των πολιτών: «Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε, προκειμένου να μην υποστεί μια οικονομική ζημιά μια επιχείρηση ή μια περιοχή, να κλείσουμε τα μάτια και να αφήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί μια ακτή που είναι δυνητικά επικίνδυνη. Πάνω απ’ όλα προέχει η δημόσια υγεία».

Τέλος, επισήμανε ότι η διαδικασία παρακολούθησης θα συνεχιστεί με επαναληπτικούς ελέγχους: «Εύχομαι οι καινούργιες δειγματοληψίες να είναι καλές, ώστε να αρθεί η απόφαση απαγόρευσης».

