Τέλος ο Ανδ. Ζήκος από την Αχαϊκή

Το «μάρμαρο» για την ήττα από τον Κεραυνό «πλήρωσε» ο προπονητής Ανδρέας Ζήκος ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της Αχαϊκής

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει: «Ανέλαβε την ομάδα μας σε μία δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, δυστυχώς δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε όπως θέλαμε και αποφασίσαμε από κοινού να λύσουμε τη συνεργασία μας.

Όλο αυτό το διάστημα υπηρέτησε την ομάδα μας με επαγγελματισμό και σεβασμό.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ότι κάνει».

