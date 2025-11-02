Τέλος ο Ελευθεριάδης από τον πάγκο του Απόλλωνα!

Επιβεβαιώθηκαν οι φημολογίες που έλεγαν ότι ο Γιάννης Ελευθεριάδης θα αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα μετά την ήττα από την Ενσωη Γλαύκου, καθώς πριν από λίγα λεπτά η διοίκησης με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι αποχωρεί.

Η ανακοίνωση: Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή κ. Γιάννη Ελευθεριάδη.

Η διοίκηση ευχαριστεί τον κ. Ελευθεριάδη για τη συνεργασία και τις προσπάθειές του κατά το διάστημα παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του σταδιοδρομία.

Με εκτίμηση,

Η Διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών”.

