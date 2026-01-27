Τέλος ο Φυντάνης από την Ζάκυνθο

Σε αλλαγή προπονητή προχωρά η Ζάκυνθος, καθώς το πρωί της Τρίτης την λύση της συνεργασίας του με τον προπονητή Ηλία Φυντάνη.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΑΠΣ Ζάκυνθος: «Ο ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τον προπονητή Ηλία Φυντάνη για τη συνεργασία και την προσφορά του στην ομάδα μας. Ο Ηλίας Φυντάνης εργάστηκε με επαγγελματισμό, πάθος και σεβασμό προς τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές και τον φίλαθλο κόσμο της Ζακύνθου, αφήνοντας το δικό του θετικό αποτύπωμα στο χρονικό διάστημα της παρουσίας του.

Τον ευχαριστούμε ειλικρινά για την προσπάθεια και την δουλειά που κατέβαλε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



