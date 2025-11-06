Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή

Βαριά και ασήκωτη φαίνεται πως ήταν η εντός έδρας από τη Θύελλα Πατρών

Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
06 Νοέ. 2025 16:40
Pelop News

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου»…

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής αποτελεί ο Λεωνίδας Κυβελίδης, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΠΓΕ.

Αναλυτικά:

Από την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση ανακοινώνεται η λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λεωνίδα Κυβελίδη.

«Η Οικογένεια της Παναχαϊκής τον ευχαριστεί για την προσφορά του στο ποδοσφαιρικό τμήμα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Ενα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι του Ανδρέα Ζήκου, όπως και τον Φάνη Γκέκα, Κώστα Φραντζέσκου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι πέφτοντας από απορριμματοφόρο
18:08 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη
18:00 Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο
17:52 Αλέξης Τσίπρας: Ηχογράφησε το βιβλίο «Ιθάκη» σε audiobook ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ιταλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο στο Τορίνο – Ενας νεκρός, 22 μαθητές τραυματίες
17:40 Ευλογιά προβάτων: Σύγκρουση εμβολίων και φέτας! – Και οι κτηνοτρόφοι υπέρ του εμβολιασμού
17:30 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.
17:20 Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»
17:15 Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
17:03 Κράμα Sessions by Eleftheria Daoultzi: Εκεί που η μουσική ξαναγίνεται συνάντηση – Η Ε. Δαουλτζή και ο Α. Κακαρούμπας μιλούν στο pelop.gr
17:00 Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:44 Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα
16:40 Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
16:36 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη
16:35 Εφυγε από τη ζωή παλιός παίκτης του Ολυμπιακού Πατρών
16:28 Βρετανία: Κατάδικος αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αλλά παραδόθηκε τρεις μέρες μετά
16:20 Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο
16:12 Συνάντηση Αν. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,Maria Wadjinny
16:04 Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»
15:56 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ