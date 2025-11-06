Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου»…

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής αποτελεί ο Λεωνίδας Κυβελίδης, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΠΓΕ.

Αναλυτικά:

Από την Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση ανακοινώνεται η λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λεωνίδα Κυβελίδη.

«Η Οικογένεια της Παναχαϊκής τον ευχαριστεί για την προσφορά του στο ποδοσφαιρικό τμήμα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Ενα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι του Ανδρέα Ζήκου, όπως και τον Φάνη Γκέκα, Κώστα Φραντζέσκου.

