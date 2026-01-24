Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου σχεδιάζει η κυβέρνηση για το 2026, με στόχο τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για πολίτες και επιχειρήσεις.

Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις
24 Ιαν. 2026 12:48
Pelop News

Τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινής επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο θέτει ψηλά στην ατζέντα της για το 2026 η κυβέρνηση, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυσης της ψηφιακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας βρίσκεται η απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 30 βασικές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις για το νέο έτος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο φιλικού, αποτελεσματικού και διαφανούς Δημοσίου, με λιγότερα διοικητικά βάρη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ο «Μίτος» και η χαρτογράφηση των διαδικασιών

Βασικός πυλώνας της πολιτικής αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Μίτος» (mitos.gov.gr), μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τα στάδια κάθε διοικητικής διαδικασίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο διεκπεραίωσης, το κόστος παραβόλων και τη σχετική νομοθεσία.

Οι διαδικασίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανά θεματική ενότητα, ενδιαφερόμενη ομάδα και τύπο υπηρεσίας, διευκολύνοντας την αναζήτηση και τη χρήση τους. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 4.100 διαδικασίες από 61 φορείς, ενώ πάνω από 1.100 βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.

Ανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση με στόχο λιγότερα δικαιολογητικά

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, μέσω του οποίου οι διοικητικές διαδικασίες επανασχεδιάζονται ώστε να μειωθούν τα γραφειοκρατικά στάδια, να καταργηθούν περιττά δικαιολογητικά και να υλοποιηθούν υπηρεσίες «μιας στάσης».

Οι 400 διαδικασίες που επιλέχθηκαν προς απλούστευση αφορούν κυρίως την επιχειρηματική δραστηριότητα, την κοινωνική ασφάλιση, τις επενδύσεις και τις παροχές προς τους πολίτες, με κριτήρια τη συχνότητα χρήσης, τον οικονομικό αντίκτυπο και τον κίνδυνο κακοδιοίκησης ή διαφθοράς.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και μεγάλες αλλαγές

Μεταξύ των νέων ψηφιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη περιλαμβάνονται:

  • Η πλήρης ψηφιοποίηση της αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης
  • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και του point system
  • Η ψηφιοποίηση διαδικασιών για αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις
  • Η απλούστευση διαδικασιών για αλιεία και ελαιοκομία
  • Η ηλεκτρονική παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
  • Το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας
  • Τηλεδιάσκεψη στα δικαστήρια και ηλεκτρονικό πινάκιο
  • Ψηφιοποίηση διαδικασιών ΚΕΠΑ και κοινωνικών παροχών
  • Απόδοση ΑΦΜ σε νεογνά μέσω ψηφιακής υπηρεσίας
  • Ηλεκτρονική δήλωση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

Παράλληλα, σε δεύτερη φάση προωθούνται ψηφιοποιήσεις για υγειονομικές επιτροπές, επιδόματα και αγροτικές ενισχύσεις.

Μετρήσιμα οφέλη για πολίτες και κράτος

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης αποτυπώνονται ήδη με μετρήσεις του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή έκδοση βεβαιώσεων μητρώου της ΑΑΔΕ, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση σχεδόν 1 εκατ. ευρώ ετησίως, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κατά 85,7% και πλήρη εξάλειψη διοικητικού φόρτου για το Δημόσιο.

Επιπλέον, μειώθηκε η χρήση χαρτιού κατά 160.000 φύλλα ετησίως και οι εκπομπές CO₂ κατά περίπου 27 τόνους, λόγω της περιορισμένης ανάγκης μετακινήσεων.

Στόχος ένα ψηφιακό και φιλικό Δημόσιο

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς το Δημόσιο, θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους και χρόνο για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
14:24 Αμαλιάδα: Έκλεψαν πορτοφόλι και “σάρωσαν” τις αγορές με τις κάρτες του θύματος
14:24 Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ
14:12 Σελιανίτικα και Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε αστυνομικούς ελέγχους
14:00 Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη
14:00 Η αγορά ακινήτων στο όριο: Τιμές, δάνεια και ξένοι αγοραστές αλλάζουν το παιχνίδι
13:48 Νέα ένταση στα Βορίζια μετά το μακελειό: Μήνυση και συλλήψεις γονέων του 39χρονου – Στο νοσοκομείο ο πατέρας
13:36 Γροιλανδία προς ΗΠΑ: «Τα ορυκτά μας δεν είναι προς πώληση – η κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται»
13:35 Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
13:26 Πάτρα: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός συνελήφθη μετά από τροχαίο
13:24 ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα
13:21 Πάτρα: Γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού – Πάνω από 178 κιλά ναρκωτικών σε φορτηγό από Ιταλία, δύο συλλήψεις ΦΩΤΟ
13:12 Πάτρα: Επιστρέφει η διάλεξη «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»
13:00 Θεσσαλονίκη: 30χρονος παρίστανε τον αστυνομικό με αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους – Συνελήφθη από την Ομάδα «Ζ»
12:48 Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις
12:36 Ζάκυνθος: Ζούσε 10 χρόνια ως πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του
12:33 Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νεκρός ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο με νταλίκα ΒΙΝΤΕΟ
12:24 Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους
12:12 Κρίσεις ΕΛΑΣ: Διατηρητέος ο Θεόδωρος Τσάτσαρης στη Δυτική Ελλάδα – Όλα τα ονόματα των Υποστρατήγων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ