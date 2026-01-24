Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις

Τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινής επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο θέτει ψηλά στην ατζέντα της για το 2026 η κυβέρνηση, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και ενίσχυσης της ψηφιακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Στο επίκεντρο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας βρίσκεται η απλούστευση 400 διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στις 30 βασικές κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις για το νέο έτος. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο φιλικού, αποτελεσματικού και διαφανούς Δημοσίου, με λιγότερα διοικητικά βάρη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ο «Μίτος» και η χαρτογράφηση των διαδικασιών

Βασικός πυλώνας της πολιτικής αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Μίτος» (mitos.gov.gr), μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τα στάδια κάθε διοικητικής διαδικασίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο διεκπεραίωσης, το κόστος παραβόλων και τη σχετική νομοθεσία.

Οι διαδικασίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανά θεματική ενότητα, ενδιαφερόμενη ομάδα και τύπο υπηρεσίας, διευκολύνοντας την αναζήτηση και τη χρήση τους. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 4.100 διαδικασίες από 61 φορείς, ενώ πάνω από 1.100 βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας.

Ανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση με στόχο λιγότερα δικαιολογητικά

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, μέσω του οποίου οι διοικητικές διαδικασίες επανασχεδιάζονται ώστε να μειωθούν τα γραφειοκρατικά στάδια, να καταργηθούν περιττά δικαιολογητικά και να υλοποιηθούν υπηρεσίες «μιας στάσης».

Οι 400 διαδικασίες που επιλέχθηκαν προς απλούστευση αφορούν κυρίως την επιχειρηματική δραστηριότητα, την κοινωνική ασφάλιση, τις επενδύσεις και τις παροχές προς τους πολίτες, με κριτήρια τη συχνότητα χρήσης, τον οικονομικό αντίκτυπο και τον κίνδυνο κακοδιοίκησης ή διαφθοράς.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και μεγάλες αλλαγές

Μεταξύ των νέων ψηφιακών παρεμβάσεων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη περιλαμβάνονται:

Η πλήρης ψηφιοποίηση της αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και του point system

Η ψηφιοποίηση διαδικασιών για αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Η απλούστευση διαδικασιών για αλιεία και ελαιοκομία

Η ηλεκτρονική παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας

Τηλεδιάσκεψη στα δικαστήρια και ηλεκτρονικό πινάκιο

Ψηφιοποίηση διαδικασιών ΚΕΠΑ και κοινωνικών παροχών

Απόδοση ΑΦΜ σε νεογνά μέσω ψηφιακής υπηρεσίας

Ηλεκτρονική δήλωση δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

Παράλληλα, σε δεύτερη φάση προωθούνται ψηφιοποιήσεις για υγειονομικές επιτροπές, επιδόματα και αγροτικές ενισχύσεις.

Μετρήσιμα οφέλη για πολίτες και κράτος

Τα οφέλη της ψηφιοποίησης αποτυπώνονται ήδη με μετρήσεις του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιακή έκδοση βεβαιώσεων μητρώου της ΑΑΔΕ, η οποία οδήγησε σε εξοικονόμηση σχεδόν 1 εκατ. ευρώ ετησίως, μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κατά 85,7% και πλήρη εξάλειψη διοικητικού φόρτου για το Δημόσιο.

Επιπλέον, μειώθηκε η χρήση χαρτιού κατά 160.000 φύλλα ετησίως και οι εκπομπές CO₂ κατά περίπου 27 τόνους, λόγω της περιορισμένης ανάγκης μετακινήσεων.

Στόχος ένα ψηφιακό και φιλικό Δημόσιο

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς το Δημόσιο, θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους και χρόνο για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



