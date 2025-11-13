Τέλος στο μεγαλύτερο shutdown στη ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) τον νόμο που θέτει τέλος στη μακροβιότερη δημοσιονομική παράλυση στην ιστορία της χώρας, διάρκειας 43 ημερών. Η υπογραφή του σηματοδότησε την επαναλειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και την παράταση του προϋπολογισμού έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Κατά την υπογραφή στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ εξαπέλυσε επικρίσεις προς τους Δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους για «πολιτικά παιχνίδια» που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στο παρατεταμένο κλείσιμο του κρατικού μηχανισμού. «Δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», δήλωσε, ενώ Ρεπουμπλικανοί βουλευτές τον επευφημούσαν.

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, έπειτα από την έγκρισή του από τη Γερουσία τη Δευτέρα. Έξι Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ, ενώ δύο Ρεπουμπλικανοί το καταψήφισαν. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, έκανε λόγο για «τέλος ενός εθνικού εφιάλτη» και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προκάλεσαν σκόπιμα το αδιέξοδο.

Το κείμενο του νόμου παρατείνει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τα τέλη Ιανουαρίου, χωρίς να διευκρινίζει την τύχη των επιδοτήσεων του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης «Obamacare». Η αβεβαιότητα γύρω από τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει εκατομμύρια Αμερικανούς.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει την επαναπρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν την 1η Οκτωβρίου, καθώς και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, διασφαλίζοντας τη στήριξη για περισσότερους από 42 εκατομμύρια πολίτες.

Η ψηφοφορία στη Γερουσία απαιτούσε τη στήριξη οκτώ Δημοκρατικών για την έγκριση του κειμένου. Οι βουλευτές που ψήφισαν υπέρ δέχθηκαν έντονη κριτική από το κόμμα τους, με πολιτικούς όπως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, να καταδικάζουν την «υποχώρηση» και να μιλούν για «προδοσία των εργαζομένων».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να προχωρήσουν άμεσα σε ψηφοφορία για την παράταση της χρηματοδότησης του «Obamacare», υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι πολύ αργά» για να προστατευθεί η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.

Το πολύμηνο shutdown είχε αφήσει πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιους υπαλλήλους χωρίς μισθό, είχε προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις σε αεροπορικές πτήσεις και είχε επηρεάσει κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες, πριν τελικά δοθεί λύση έπειτα από έξι εβδομάδες πολιτικής αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο.

