Τέλος στο "μικρό καλοκαιράκι": Επιστρέφουν οι βροχές στα δυτικά

Ο καιρός συνεχίζει τα… παιχνίδια του, καθώς μετά τα ανοιξιάτικα 24ωρα, η νέα εβδομάδα φέρνει βροχές και αλλαγή σκηνικού, κυρίως στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά.

11 Οκτ. 2025 17:12
Pelop News

Μία καλός, μία κακός είναι ο καιρός αυτές τις μέρες. Μετά τα ηλιόλουστα τελευταία 24ωρα, οι βροχές φαίνεται ότι θα επιστρέψουν από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά.

Όπως εξηγεί, τα φθινοπωρινά «καλοκαιράκια» που απολαμβάνουμε δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σταθερό μετεωρολογικό μοτίβο υψηλών πιέσεων, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές ημέρες. «Είναι ο ποιητικός τρόπος να περιγράφουμε τα ισχυρά υψηλά που φέρνουν ηλιοφάνεια και ήπιο καιρό», σημειώνει ο κ. Κολυδάς.

Ωστόσο, η καλοκαιρινή ανάπαυλα δε θα κρατήσει πολύ. «Στην Ελλάδα, μετά από μια ανάσα ευδίας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά», αναφέρει.

Μέχρι τότε, πάντως, ο καιρός θα παραμείνει «καλοκαιρινός», με λιακάδα και καθαρή ατμόσφαιρα. «Απολαμβάνουμε τις ήπιες μέρες και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πράξη του φθινοπώρου», προσθέτει ο μετεωρολόγος.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι το φαινόμενο δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς παρόμοια φθινοπωρινά διαλείμματα ηλιοφάνειας παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη. «Σε πολλές χώρες αυτές οι μέρες έχουν συνδεθεί με τοπικές παραδόσεις και γιορτές, συνήθως αφιερωμένες σε Αγίους, που τιμούν αυτές τις απρόσμενες λιακάδες του φθινοπώρου», αναφέρει χαρακτηριστικά.
