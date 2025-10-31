Τέλος το «δεύτερο καλοκαίρι»: Βροχές και πτώση θερμοκρασίας στη Δυτική Ελλάδα

Μετά από μια εβδομάδα με θερμοκρασίες που θύμιζαν καλοκαίρι, ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο φθινοπωρινούς ρυθμούς. Από σήμερα, οι βροχές και τα σύννεφα θα κυριαρχήσουν στα δυτικά, με την πτώση της θερμοκρασίας να έρχεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός
31 Οκτ. 2025 11:23
Pelop News

Το φθινόπωρο κάνει επιτέλους αισθητή την παρουσία του, με τη Δυτική Ελλάδα να δέχεται πρώτη την αλλαγή σκηνικού. Μετά το παρατεταμένο «δεύτερο καλοκαίρι» των τελευταίων ημερών, τα σύννεφα επιστρέφουν, οι βροχές πλησιάζουν και οι θερμοκρασίες αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ήπιο φθινοπωρινό καιρό, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, τα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ δεν αναμένονται ακραίες καταστάσεις.

Η ΕΜΥ επιβεβαιώνει πως μέχρι και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν στα δυτικά, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία. Από την Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ τοπικά.

Περιοχές με βροχές και νεφώσεις

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, με σταδιακή ενίσχυση από το απόγευμα και πιθανότητα καταιγίδων στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι παροδικές, με τοπικές βροχές σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και της Εύβοιας.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο πιθανώς και ισχυρότεροι κατά διαστήματα.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, τα σύννεφα και οι βροχές θα επιμείνουν στα δυτικά, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι πιο ήπιος στη Μακεδονία και τη Θράκη, με νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ελαφρώς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νότιες διευθύνσεις.

Από Δευτέρα… φθινόπωρο για τα καλά

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η χώρα μπαίνει σε πιο χειμερινό μοτίβο. Οι βροχές θα συνεχιστούν στα δυτικά και κεντρικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα.
