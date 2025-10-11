Τενεσί: 18 αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Ελάχιστες οι ελπίδες για επιζώντες

Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί άφησε πίσω της δεκάδες συντρίμμια και 18 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται πως δεν θα υπάρξουν επιζώντες, καθώς το μέγεθος της καταστροφής ξεπερνά κάθε αρχική εκτίμηση.

11 Οκτ. 2025 21:48
Pelop News

Δεν αναμένεται να βρεθούν επιζώντες μετά την καταστροφική έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 18 αγνοούμενους.

Όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν μέσα στα συντρίμμια, αν και οι ελπίδες για επιζώντες λιγοστεύουν. «Καθώς προχωρούμε στα ερείπια, διαπιστώνουμε ότι η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι νομίζαμε αρχικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της έκρηξης που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της εγκατάστασης στο Μπάκσνορτ του Τενεσί. Το εργοστάσιο ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, αποθήκευση και διαχείριση εκρηκτικών υλών, γεγονός που καθιστά τις έρευνες ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνούς καπνούς, φωτιές να μαίνονται και καμένα οχήματα γύρω από τον χώρο της έκρηξης. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.
