Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!

25 Σεπ. 2025 22:55
Pelop News

Βαρύ πένθος στην Αγγλία για τον Μπίλι Βιγκάρ. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, που στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα της Άρσεναλ, έχασε τη ζωή του μετά από εγκεφαλική βλάβη που υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Βιγκάρ προσγειώθηκε άσχημα στο χορτάρι με το κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του, Τσιτσέστερ Σίτι, απέναντι στη Γούνγκεϊτ και Φίντσλεϊ, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο εντός του αγωνιστικού χώρου για να παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε ελικόπτερο για να τον διακομίσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε εγκεφαλική βλάβη με συνέπεια ο ποδοσφαιριστής να μπει σε τεχνητό κώμα και κατόπιν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Πέντε μέρες ωστόσο μετά τον τραυματισμό, ο Βιγκάρ κατέληξε στην ηλικία των 21 ετών και βύθισε στο πένθος τους οικείους του, αλλά και ολόκληρο το ποδόσφαιρο της Αγγλίας.

Ο Βιγκάρ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ στην ηλικία των 14 ετών, με την οποία είχε αγωνιστεί τόσο για την Κ18 όσο και για την Κ21. Τον Ιούλιο του 2022 μάλιστα είχε υπογράψει και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Gunners, όμως δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα.
