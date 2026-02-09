ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία

ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
09 Φεβ. 2026 13:38
Pelop News

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, ΤΕΡΝΑ, ανακηρύχθηκε από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) οριστικός ανάδοχος για δύο σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως του 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε οριστικός μειοδότης, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, για τα εξής δύο τμήματα που ανήκουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș της Ρουμανίας:

  • Craiova–Filiași (Lot 1), προϋπολογισμού 543,4 εκατ. ευρώ
  • Filiași-Igiroasa (Lot 2), προϋπολογισμού 449,2 εκατ. ευρώ

Τα δύο αυτά τμήματα απαρτίζουν τη σιδηροδρομική γραμμή Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, της οποίας τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη αναλαμβάνει η ΤΕΡΝΑ.

Σημειώνεται ότι η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία ως επικεφαλής, με ποσοστό 69% για το Lot 1 και 74% για το Lot 2, ενώ η διάρκεια εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε 12 μήνες και η διάρκεια κατασκευής σε 36 μήνες.

Για τα δύο έργα, το σχήμα ΤΕΡΝΑ-Alstom Romania είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης το καλοκαίρι του 2025.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ