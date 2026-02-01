Τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Βουβός πόνος και μήνυμα κατά της οπαδικής βίας

Βαρύ και φορτισμένο είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Η ημέρα έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, στη μνήμη του νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια άγρια επίθεση οπαδικής βίας.

Παρά τον ανείπωτο πόνο τους, οι γονείς του Άλκη συνεχίζουν να στέλνουν ένα σταθερό μήνυμα: ότι ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει και όχι να σκοτώνει, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, σεβασμό και ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

Τελετή μνήμης στο σημείο της δολοφονίας

Το βράδυ του Σαββάτου, φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν στην οδό Άλκη Καμπανού, στο σημείο όπου ο 19χρονος έπεσε νεκρός, για να τιμήσουν τη μνήμη του. Μέλη της «Δομής 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη» άναψαν 19 κεριά, όσα και τα χρόνια ζωής του, αφήνοντας λουλούδια και τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Στο σημείο ακούστηκαν και δύο τραγούδια που γράφτηκαν στη μνήμη του Άλκη, το «Καλό ταξίδι Άλκη» και το «Με με χτυπάτε άλλο», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Οι γονείς του νεαρού βρέθηκαν εκεί, εμφανώς συγκινημένοι. Από την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του παιδιού τους, επαναλαμβάνουν ότι τα «ισόβια» τα βιώνουν οι ίδιοι και όχι οι δράστες.

Η ανάρτηση της μητέρας του Άλκη

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η μητέρα του Άλκη προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφία του γιου της. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, αναφέρθηκε στον πόνο της απώλειας και στη μόνιμη παρουσία του Άλκη στη ζωή της, κλείνοντας με την ημερομηνία «1 Φεβρουαρίου 2026».

«Τα ισόβια τα υποστήκαμε εμείς»

Λίγες ώρες μετά την τελετή μνήμης, ο πατέρας του Άλκη Καμπανού μίλησε στο ertnews, αναφερόμενος τόσο στη δολοφονία του γιου του όσο και στην πρόσφατη τραγωδία στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Πέρασαν τέσσερα χρόνια και μάθαμε με τη σύζυγό μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Έξω από το δικαστήριο, τα ισόβια τα υποστήκαμε εμείς. Η επέτειος αυτή συνέπεσε με την τραγωδία των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το διορθώσουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισυλλογή και όχι για αντιπαραθέσεις.

Αναφερόμενος στην έφεση που ασκήθηκε για βαρύτερες κατηγορίες εις βάρος των δραστών, τόνισε ότι όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία, ενώ στάθηκε και στην ευθύνη της κοινωνίας συνολικά: «Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα, να βρίζουμε και μετά να ζητάμε από τα παιδιά μας να μην το κάνουν».

Κλείνοντας, ανέφερε πως άναψε κερί στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, στέλνοντας ξανά το ίδιο μήνυμα: «Αφήσαμε λουλούδια για να δείξουμε ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ακόμα κι αν υποστηρίζουμε διαφορετικές ομάδες. Ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει».

