Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκε σε αμαξίδιο, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στο πόδι, που δυσχεραίνει σημαντικά τη βάδισή του

09 Φεβ. 2026 18:29
Στο Ηράκλειο σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε 37χρονος, που ξυλοκόπησε την 60χρονη μητέρα του μέσα στο κομμωτήριό της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 37χρονος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας σε συνδυασμό με εξαρτήσεις, φέρεται κατά τη διάρκεια της κράτησής του στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, να τηλεφώνησε στη μητέρα του και να εκτόξευσε ευθείες απειλές σε βάρος της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών, οδηγώντας τον άμεσα στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκε σε αμαξίδιο, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στο πόδι, που δυσχεραίνει σημαντικά τη βάδισή του.

