Τέσσερα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα από ΗΠΑ και Κύπρο «χτυπούν» Ελλάδα

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού υπέβαλαν πλήρεις αιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα, υπό μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις αφορούν τα εξής ιδρύματα:

Georgetown University

Iowa State University of Science and Technology

European University Cyprus

Roger Williams University

Για έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 κατέθεσε αίτηση το University of Sunderland.

Το Georgetown University σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ τρεις από τις σχολές του κατατάσσονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών rankings.

Παράλληλα, πέντε ιδρύματα ζήτησαν επαναξιολόγηση των αρχικών αιτήσεών τους: University of Essex, Université Sorbonne Paris Nord, London Metropolitan University, University of Derby και The University of West London. Τα ιδρύματα αυτά θα συνεργαστούν με ήδη υπάρχοντα κολλέγια στην Ελλάδα για την ίδρυση των ΝΠΠΕ.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για έλεγχο κτιριολογικών προϋποθέσεων.

Το υπουργείο τονίζει ότι η αξιολόγηση θα γίνει με αυστηρά, διαφανή και προκαθορισμένα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου. Η αίτηση δεν συνεπάγεται αυτόματη αδειοδότηση, ενώ ο χρόνος έναρξης θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αρτιότητα των φακέλων. Θα συνεκτιμηθεί επίσης ο συνολικός αριθμός αιτήσεων σε σχέση με τη στρατηγική εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και συμπληρωματικής λειτουργίας των ΝΠΠΕ προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Οι τέσσερις νέες αιτήσεις από ιδρύματα διεθνούς κύρους αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στο νέο πλαίσιο, διευρύνοντας τις αξιόπιστες επιλογές για τους νέους. Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων όπως το Georgetown επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει ο πυλώνας αριστείας, ενώ στόχος είναι ένα ανοιχτό και δυναμικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα».

Ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα, καθιερώνοντας την Ελλάδα ως ελκυστικό ακαδημαϊκό προορισμό με διαφάνεια, αυστηρή αξιολόγηση και σεβασμό στην ποιότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



