Τέσσερα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα από ΗΠΑ και Κύπρο «χτυπούν» Ελλάδα

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Πανεπιστήμιο
05 Μαρ. 2026 10:43
Pelop News

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού υπέβαλαν πλήρεις αιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα, υπό μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις αφορούν τα εξής ιδρύματα:

  • Georgetown University
  • Iowa State University of Science and Technology
  • European University Cyprus
  • Roger Williams University

Για έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 κατέθεσε αίτηση το University of Sunderland.

Το Georgetown University σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ τρεις από τις σχολές του κατατάσσονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών rankings.

Παράλληλα, πέντε ιδρύματα ζήτησαν επαναξιολόγηση των αρχικών αιτήσεών τους: University of Essex, Université Sorbonne Paris Nord, London Metropolitan University, University of Derby και The University of West London. Τα ιδρύματα αυτά θα συνεργαστούν με ήδη υπάρχοντα κολλέγια στην Ελλάδα για την ίδρυση των ΝΠΠΕ.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για έλεγχο κτιριολογικών προϋποθέσεων.

Το υπουργείο τονίζει ότι η αξιολόγηση θα γίνει με αυστηρά, διαφανή και προκαθορισμένα κριτήρια του θεσμικού πλαισίου. Η αίτηση δεν συνεπάγεται αυτόματη αδειοδότηση, ενώ ο χρόνος έναρξης θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την αρτιότητα των φακέλων. Θα συνεκτιμηθεί επίσης ο συνολικός αριθμός αιτήσεων σε σχέση με τη στρατηγική εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και συμπληρωματικής λειτουργίας των ΝΠΠΕ προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Οι τέσσερις νέες αιτήσεις από ιδρύματα διεθνούς κύρους αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στο νέο πλαίσιο, διευρύνοντας τις αξιόπιστες επιλογές για τους νέους. Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων όπως το Georgetown επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει ο πυλώνας αριστείας, ενώ στόχος είναι ένα ανοιχτό και δυναμικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα».

Ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου πρόσθεσε ότι η μεταρρύθμιση αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα, καθιερώνοντας την Ελλάδα ως ελκυστικό ακαδημαϊκό προορισμό με διαφάνεια, αυστηρή αξιολόγηση και σεβασμό στην ποιότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
12:32 Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ