Τεστ ηλικίας σε παράνομους μετανάστες: 6 στους 10 δήλωναν ανήλικοι αλλά ήταν ενήλικες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από το 60% των μεταναστών που δήλωναν ανήλικοι αποδείχθηκαν τελικά ενήλικες, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου των ψευδών δηλώσεων για την απόκτηση ευεργετημάτων από την Πολιτεία.

11 Νοέ. 2025 15:51
Pelop News

Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη διαπίστωση της ανηλικότητας αιτούντων άσυλο, που εφαρμόζεται από τα τέλη Αυγούστου με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Υγείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω από το 60% των μεταναστών που δήλωναν ανήλικοι αποδείχθηκαν τελικά ενήλικες, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση του φαινομένου των ψευδών δηλώσεων για την απόκτηση ευεργετημάτων από την Πολιτεία.

Το νέο πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 22 Αυγούστου από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, την Υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη και τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προβλέπει καθορισμένη ιατρική διαδικασία για τις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εκφράζουν αμφιβολίες για την ηλικία του αιτούντος. Το πλαίσιο περιγράφει σειρά εξετάσεων -από οδοντιατρική και ακτινολογική εκτίμηση έως αξιολόγηση οστικής ωρίμανσης- και εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η δηλωθείσα ηλικία δεν είναι αξιόπιστη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που εξέτασε κατά πληροφορίες ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Γλυμής, στις 104 περιπτώσεις που είχαν χαρακτηριστεί «ύποπτες» από τους διευθυντές δομών και υπηρεσιών ασύλου, διαπιστώθηκε ότι:

– 59 άτομα ήταν ενήλικες,

– 10 πράγματι ανήλικοι,

– 35 περιπτώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εξέτασης.

Επιπλέον, σημαντικός αριθμός μεταναστών αρνήθηκαν να υποβληθούν στις εξετάσεις, οπότε, με βάση το νομικό πλαίσιο, κατατάχθηκαν αυτόματα στην κατηγορία των ενηλίκων.

Το εύρημα φωτίζει μια γνωστή πρακτική που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια: πολλοί μετανάστες, ιδιαίτερα άνδρες 18–35 ετών, δήλωναν ανήλικοι για να αποφύγουν τη διοικητική κράτηση και να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας, φιλοξενίας και προνομιακών διαδικασιών ασύλου. Η ανηλικότητα παρέχει διαφορετικό νομικό καθεστώς, ειδικά ως προς τη στέγαση, την ελευθερία κινήσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Επομένως, η δυνατότητα κατάχρησης του συστήματος υπονόμευε τη διαδικασία ασύλου αλλά και την προστασία των πραγματικών ανήλικων ασυνόδευτων.

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

– Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.
– Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.
– Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου, ο στόχος δεν είναι τιμωρητικός, αλλά επιβολή διαφάνειας και προστασία του ίδιου του συστήματος ασύλου. «Όταν οι ενήλικες εμφανίζονται ως ανήλικοι, το αποτέλεσμα είναι να στερούν θέση, δομές και φροντίδα από παιδιά που πραγματικά χρειάζονται προστασία», τονίζουν.

