Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα

Κάτοικος Ρόδου θα είναι ο Αμερικανός φόργουορντ, Τέβιν Μακ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Απόλλωνα και Καρδίτσα. Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Κολοσσού έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τέβιν Μακ. Ο Τέβιν Μακ είναι γεννημένος την 1η Μαΐου του 1996, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και με ύψος 1,98μ. αγωνίζεται ως σμολ φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε σε τρία πανεπιστήμια από το 2015 μέχρι το 2020, σε Τέξας, Αλαμπάμα και Κλέμσον.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2021 από την Πρίστινα, ενώ έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τον Απόλλωνα Πατρών και την Καρδίτσα. Από ‘κει και πέρα, ο Μακ έχει παίξει ακόμη σε Ιταλία, Κίνα, Λιβύη, Ταϊβάν και Σαουδική Αραβία. Τη φετινή σεζόν, μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Σταρτ Λούμπλιν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 18,6 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1 κλέψιμο».

