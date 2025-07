Τέξας: 9χρονη βρέθηκε νεκρή επειδή την .. .ξέχασε η μητέρα της!

Απίστευτο αυτό που συνέβη στο Τέξας όταν μία 36χρονη μητέρα παράτησε κλειδωμένο το 9χρονο παιδί της μέσα στο αυτοκίνητό της για να μπορέσει να πάει για δουλειά.

Το μικρό παιδί μετά από 8 ώρες βρέθηκε νεκρό. Η 36χρονη που πλέον κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της με αυτόν τον τόσο φρικτό τρόπο, στο Χιούστον στο Τέξας, φαίνεται πως είχε κατεβάσει λίγο τα παράθυρα του αυτοκινήτου και της είχε αφήσει νερό ώστε να αντέξει τις ατελείωτες και βασανιστικές ώρες μέχρι να γυρίσει.

Το αυτοκίνητο όμως βρίσκονταν κάτω από τον ήλιο με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η 36χρονη, όπως αναφέρει η New York Post, βρήκε αναίσθητο το παιδί της στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

«Δεν γνωρίζω αν κάποιος έλεγξε την κατάσταση του παιδιού κατά τη διάρκεια της απουσίας της μητέρα της» δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάρις, διευκρινίζοντας ότι η μοιραία βάρδια της μητέρας της 9χρονης ξεκίνησε στις 6 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι.

Η μητέρα της 9χρονης συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής του παιδιού.

NEW: Nine-year-old girl dies after being left in a hot car while her mother was at work

The 36-year-old mother left her young daughter in the backseat of her Toyota Camry while she worked a 6 a.m. to 2 p.m. shift at United States Gypsum in Galena Park (Houston, Texas)

