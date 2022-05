 Τέξας: Ερωτηματικά για τον ρόλο της αστυνομίας – Νέο βίντεο δείχνει αστυνομικούς να σπρώχνουν γονείς

Πολλά είναι πλέον τα ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο που η αστυνομία χειρίστηκε την υπόθεση αλλά και για τον γενικότερο ρόλο της αστυνομίας την ώρα που διαδραματιζόταν το φριχτό συμβάν θανάτου.

Mέσα σε αυτό το σκηνικό προβληματισμού για τη στάση της αστυνομίας την ώρα της σφαγής, ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τους αξιωματικούς της ασφάλειας να σπρώχνουν προς τα πίσω γονείς που έχουν κυριευτεί από πανικό κι απόγνωση.

Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας Τέξας: Ήταν μια «λανθασμένη απόφαση» της αστυνομίας για την έγκαιρη παρέμβασή της



Οι στιγμές προκαλούν ανατριχίλα δεδομένου του τρόμου που έχει προκληθεί έξω από το σχολείο όπου καταγράφηκε η αιματοχυσία.

«Ήταν λάθος μας» λέει τώρα η αστυνομία για το μακελειό στο Τέξας

Η αστυνομία πήρε μια «λανθασμένη απόφαση» την Τρίτη όταν δεν μπήκε γρήγορα μέσα στο σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε όπου είχε οχυρωθεί ο 18χρονος ο οποίος διέπραξε μακελειό, δήλωσε ο Στίβεν Μακ Κράου, ο διευθυντής του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

«Όπως αποδείχθηκε, τώρα, ασφαλώς και δεν ήταν η σωστή απόφαση. Ήταν η λάθος απόφαση, τελεία και παύλα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο που χρειάστηκε για την επέμβαση των δυνάμεων της τάξης, η οποία επικρίθηκε σφοδρά.

ΗΠΑ: Εκατοντάδες πολίτες έξω από το συνέδριο του πανίσχυρου λόμπι διαδηλώνοντας κατά της οπλοκατοχής

Δεκαεννιά πράκτορες που βρίσκονταν επί τόπου περίμεναν μονάδα επέμβασης της αστυνομίας των συνόρων, σχεδόν μια ώρα μετά την εισβολή του Σαλβαδόρ Ράμος μέσα στο σχολείο.

«Ήταν λάθος η απόφαση της αστυνομίας όταν πίστεψε ότι ένα “άτομο που είχε οχυρωθεί” δεν ήταν πλέον ενεργός σκοπευτής σε σχολείο του Τέξας. Τελεία και παύλα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Η παρουσία της αστυνομίας και η αδράνειά της απέναντι στον οπλισμένο δράστη έχουν συζητηθεί και έχουν προκαλέσει οργή, αν μάλιστα λάβει κανένας υπόψη ότι η συμπεριφορά τους προς τους γονείς που αγωνιούσαν για την τύχη των παιδιών τους δεν ήταν και καλύτερη.

Αφού έφτασε στο κτίριο (έχοντας προηγουμένως πυροβολήσει και τραυματίσει τη γιαγιά του), ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος πιστεύεται ότι «όρμησε σε μία τάξη, κλείδωσε την πόρτα και άρχισε να πυροβολεί τα παιδιά και τους δασκάλους που ήταν μέσα σε αυτή» δήλωσε στο CNN ο υπαστυνόμος Κρίστοφερ Ολιβάρεζ από την Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας. «Όλα τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν στην ίδια τάξη», αποκάλυψε ο αστυνόμος.

Ενας άλλος αξιωματικός της Αστυνομίας που μίλησε ανώνυμα στο Associated Press ανέφερε ότι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής που έφτασαν στο σημείο δυσκολεύτηκαν να σπάσουν την πόρτα της αίθουσας και χρειάστηκε να ζητήσουν το κλειδί της τάξης από ένα μέλος του προσωπικού του σχολείου για να μπουν μέσα.

Η μισή τάξη ξεκληρίστηκε από το δολοφονικό αμόκ του Σαλβαδόρ Ράμος

“We’re right here.” Children reunited with parents following mass shooting at Texas school. https://t.co/tQl4QkaSsq pic.twitter.com/UCPUBFPZGq — ABC News (@ABC) May 25, 2022

‘It’s time to die’ | Fourth-grade survivor of Uvalde shooting recalls what gunman told students

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας, Στιβ ΜακΓκρό, «περίπου 40 λεπτά» πέρασαν από τη στιγμή που ο Ράμος άνοιξε πυρ κατά του υπεύθυνου ασφαλείας του σχολείου, μέχρι τη στιγμή που ο δράστης έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών…

Ο 18χρονος δολοφόνος που «γάζωσε» τα 19 παιδιά και τις δύο δασκάλες έμεινε για πάνω από 40 λεπτά μέσα στο σχολείο, ενώ ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί απέξω ζητούσε απεγνωσμένα από τους αστυνομικούς να εισβάλουν στο κτίριο και να τον σταματήσουν, ανέφερε η New York Post, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, ο χρόνος που μεσολάβησε από τον πρώτο πυροβολισμό στο δημοτικό σχολείο μέχρι την εξουδετέρωση του 18χρονου ήταν κάπου ανάμεσα σε 40 λεπτά με 1 ώρα. Τώρα ο πατέρας ενός από τα νεκρά παιδιά κατηγορεί τις Αρχές ότι καθυστέρησαν να δράσουν και να σταματήσουν τον Ράμος.

Ο Χαβιέ Καζάρες έτρεξε στο σχολείο της κόρης του, Τζάκι, αμέσως μόλις άκουσε για τον πυροβολισμό και όταν έφτασε είδε τις συγκεντρωμένες αστυνομικές δυνάμεις απέξω. Καθώς παρακολουθούσε ανήσυχος τους αστυνομικούς και τους πράκτορες να στέκονται έξω από το κτίριο, προέτρεψε άλλους πολίτες και γονείς που ήταν εκεί να ορμήξουν οι ίδιοι μέσα. «Ας μπούμε εμείς γιατί οι αστυνομικοί δεν κάνουν τίποτα», τους είπε καθώς η αγωνία του για το παιδί του μεγάλωνε. Αυτό, φυσικά δεν ήταν εφικτό.

«Θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα… Υπήρχαν τουλάχιστον 40 αστυνομικοί οπλισμένοι σαν αστακοί αλλά δεν έκαναν τίποτα μέχρι που πια ήταν πολύ αργά» είπε στο ABC News ο πατέρας της 10χρονης μικρούλας που έπεσε νεκρή από τα πυρά του Ράμος.

Ένας μάρτυρας που μένει απέναντι από το σχολείο είπε ότι το συγκεντρωμένο πλήθος ικέτευε τους αστυνομικούς που περίμεναν απέξω να κάνουν κάτι καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί μέσα από το κτίριο. «Μπείτε μέσα! Μπείτε μέσα!», φώναζαν μερικές γυναίκες στους αστυνομικούς που παρέμεναν ωστόσο στο σημείο, είπε ο 24χρονος Χουάν Καράνζα.

Μετά τον πρώτο πυροβολισμό στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα της Ουβάλντε, την πολιτειακή αστυνομία και πράκτορες της υπηρεσίας Συνοριοφυλακής. Τελικά, μόλις τέσσερις από αυτούς τους 80 πράκτορες μπήκαν στο κτίριο και σκότωσαν τον Ράμος, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Για τον Καράνζα, οι αστυνομικοί που περίμεναν έξω από το κτίριο έπρεπε να είχαν πάρει την απόφαση να μπουν μέσα νωρίτερα. «Ήταν πολλοί κι ο δράστης ήταν μόνο ένας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας Συνοριοφυλακής, Ραούλ Ορτίζ, ξεκαθάρισε πάντως οι πράκτορες «δεν δίστασαν» όταν κλήθηκαν στο σημείο μετά τον πρώτο πυροβολισμό. Κατάρτισαν σχέδιο, μπήκαν στην τάξη και εξουδετέρωσαν τον δράστη «όσο πιο γρήγορα μπορούσαν», είπε στο CNN o Ορτίζ.