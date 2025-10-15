Τέξας: Μια παραγγελία τους έφερε στα χέρια, άγρια συμπλοκή ΒΙΝΤΕΟ

Άγριο επεισόδιο με αφορμή μια απλή παραγγελία που πήγε στραβά σε υποκατάστημα του Whataburger στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, οδηγώντας σε επτά συλλήψεις. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής και η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σαν Αντόνιο, η συμπλοκή ξέσπασε ανάμεσα σε δύο παρέες πελατών λόγω λάθους στην παραγγελία. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους εμπλεκόμενους να χτυπιούνται με γροθιές και κλωτσιές, ρίχνοντας ο ένας τον άλλο στο πάτωμα του καταστήματος.

Let’s check in on Whataburger in San Antonio and see how it’s going. Exactly as expected 🤨 At approximately 3AM on Sunday aa brawl broke out reportedly over a mistaken order leading to 7 people being arrested. Dine accordingly…#CityLife #SanAntonio #whataburger #crime… pic.twitter.com/i1hLlgP22Y — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 8, 2025

Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν το δάπεδο και τα καθίσματα καλυμμένα με αίματα, ενώ οι επτά συλληφθέντες κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η Rebecca Noel, μητέρα ενός από τους εμπλεκόμενους, δημοσίευσε στο Facebook το βίντεο, υποστηρίζοντας ότι η σύγχυση ξεκίνησε από λάθος της υπαλλήλου, η οποία έδωσε μέρος της παραγγελίας άλλου τραπεζιού στον γιο της και τους φίλους του.

Σύμφωνα με την Noel:«Αντί το προσωπικό να αναγνωρίσει το λάθος, φέρεται να είπε στους άλλους πελάτες: “Αυτοί έχουν το φαγητό σας”».

«Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε και μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση». Η μητέρα τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία που ακολούθησε.

Παρά την αγριότητα της συμπλοκής, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις αρχές. Το βίντεο χρησιμοποιείται πλέον ως στοιχείο στην αστυνομική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ούτε η αλυσίδα Whataburger, ούτε η αστυνομία, ούτε η μητέρα του εμπλεκόμενου έχουν σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

