Τέξας: Στη φυλακή γυναίκα που επιχείρησε να πνίξει τρίχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη

Μία 43χρονη από το Τέξας καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για την απόπειρα πνιγμού ενός τρίχρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής, σε περιστατικό με ρατσιστικό κίνητρο που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024.

Η Ελίζαμπεθ Γουλφ ομολόγησε την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γουλφ διαπληκτίστηκε με τη μητέρα των παιδιών, ρώτησε για την καταγωγή τους και προσπάθησε να πνίξει την τρίχρονη κόρη και να αρπάξει τον εξάχρονο γιο της. Η μητέρα κατόρθωσε να σώσει την κόρη, ενώ διασώστες που έφτασαν στο σημείο προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε εκφράσει σοκ για το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε μέσα σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων εναντίον μουσουλμάνων, Αράβων και Εβραίων στη χώρα, μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το 2023.

Πρόσφατες επιθέσεις με θύματα παιδιά και ενήλικες παλαιστινιακής καταγωγής σε διάφορες πολιτείες, καθώς και αντισημιτικές ενέργειες, ενισχύουν την ανησυχία για αύξηση ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.

