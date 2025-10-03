Τέξας: Στη φυλακή γυναίκα που επιχείρησε να πνίξει τρίχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη

Εντείνεται η ανησυχία για αύξηση ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.

Τέξας: Στη φυλακή γυναίκα που επιχείρησε να πνίξει τρίχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη
03 Οκτ. 2025 9:18
Pelop News

Μία 43χρονη από το Τέξας καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για την απόπειρα πνιγμού ενός τρίχρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής, σε περιστατικό με ρατσιστικό κίνητρο που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024.

Η Ελίζαμπεθ Γουλφ ομολόγησε την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γουλφ διαπληκτίστηκε με τη μητέρα των παιδιών, ρώτησε για την καταγωγή τους και προσπάθησε να πνίξει την τρίχρονη κόρη και να αρπάξει τον εξάχρονο γιο της. Η μητέρα κατόρθωσε να σώσει την κόρη, ενώ διασώστες που έφτασαν στο σημείο προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε εκφράσει σοκ για το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε μέσα σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων εναντίον μουσουλμάνων, Αράβων και Εβραίων στη χώρα, μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το 2023.

Πρόσφατες επιθέσεις με θύματα παιδιά και ενήλικες παλαιστινιακής καταγωγής σε διάφορες πολιτείες, καθώς και αντισημιτικές ενέργειες, ενισχύουν την ανησυχία για αύξηση ρατσιστικής βίας στις ΗΠΑ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Τσιάρας: Σοβαρά προβλήματα στα νέα βιολογικά
11:15 N. Κουτρομάνος: «Υπολογίζω πολύ την Παναχαϊκή»
11:13 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ