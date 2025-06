Θα αγωνιστεί για μία ακόμα σεζόν στο ΝΒΑ ο Λεμπρόν Τζέιμς

Τι και αν είναι 40 χρονών, ο Λεμπρόν Τζέιμς αψηφά την λογική και τον χρόνο και προετοιμάζεται για την 23η σεζόν του στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με το ESPN, ο «Βασιλιάς» αναμένεται να ενεργοποιήσει το player option των 52.6 εκατ. δολαρίων με τους Λος Άντζελες Λέικερς για τη σεζόν 2025-2026.

Μετά το πρόωρο τέλος της σεζόν των Λέικερς μετά τον αποκλεισμό από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 4-1 στον πρώτο γύρω των πλέι οφ επικρατούσαν έντονες φήμες ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει

Παρόλο που στις 30 Δεκεμβρίου θα κλείσει τα 41 του χρόνια, ο Τζέιμς δεν δείχνει καμία πρόθεση να σταματήσει.

Αυτή την εβδομάδα έκανε την πρώτη προπόνηση με μπάλα μετά από δύο μήνες, καθώς ταλαιπωρούταν από ενάν τραυματισμό στο γόνατο που απέκτησε στα playoffs κόντρα στη Μινεσότα.

CYBORG: 40 year old LeBron James showing off the last drill of a 45 minute workout, where he sprints back & forth & throws down dunks each way.

Greatest pure athlete of all-time? Who’s moving like this at 40? 🤔👑 pic.twitter.com/aSmTHoaYZY

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 28, 2025