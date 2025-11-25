«Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του», συγκινεί η μητέρα του Μάριου

Ο νεαρός με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Τορίνο της Ιταλίας, σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο

25 Νοέ. 2025 21:31
Pelop News

Ευτυχώς αισιόδοξα νέα για την υγείας του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, μετέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων η μητέρα του.

Πάτρα: Από τα χέρια τεσσάρων μικρών παιδιών άναψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, ΦΩΤΟ

Ο νεαρός με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Τορίνο της Ιταλίας, σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η μητέρα του, χθες 24/11 ολοκληρώθηκε και το δεύτερο χειρουργείο και ο νεαρός άνοιξε τα μάτια του. Ο Μάριος συνεργάζεται με υπομονή με τους ιατρούς, αν και έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.

«Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του», σημειώνει η μητέρα του.

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας του Εύης Βέρρη:

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ, σήμερα ξύπνησε Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά. Συνεργάζεται με υπομονή σε ότι λένε οι γιατροί και με πολύ χαμηλή φωνή που σχεδόν ακούγεται είπε: «θέλω να πάω σπίτι». Επίσης είπε ότι δεν φοβάται και να τον βγάλουμε μια φωτογραφία όπως είναι τώρα.

Το δεύτερο χειρουργείο ολοκληρώθηκε χθες.

Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε.
Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του.

Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του.

Και θα στείλω και μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στον αφανή ήρωα της ιστορίας μας τον γιο μου τον Βασίλη που από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!

Και φυσικά όλος εσάς που μας στηρίζετε».
agriniopress.gr

«Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του», συγκινεί η μητέρα του Μάριου
25 Νοέ. 2025 21:31
