«Θα είμαι στην πρώτη γραμμή», η απάντηση της Καρυστιανού για νέο κόμμα τα αφήνει όλα ανοιχτά!

Σε όλα, αλλά και στο ενδεχόμενο να μπει στην πολιτική μέσα από ένα νέο κόμμα, όπως και για την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη και την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Αγρότες: Η απάντησή τους στην πρόσκληση Τσιάρα σε διάλογο, ΒΙΝΤΕΟ

Μιλώντας τη Δευτέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είπε ότι «εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν».

Πρόσθεσε ότι «είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να εμπλακεί σε καμία συζήτηση που να σχετίζεται μαζί του.

«Θα πω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθώ να διαχειριστώ το πένθος μου και ότι πραγματικά πιστεύω ότι ο Αρχάγγελος στέκεται δίπλα μου και ότι η κόρη μου είναι δίπλα στον Αρχάγγελο, είναι κάτι προσωπικό μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα, καλό είναι να μην τα σχολιάζεις.

» Η γερόντισσα -που είναι ηγουμένη- ή ότι εγώ πιστεύω στον Αρχάγγελο, είναι πράγματα τα οποία με βοηθούν να ξεπεράσω την κατάσταση και το πένθος που βρίσκομαι. Δεν αισθάνομαι ντροπή, αν θέλετε, για αυτό. Εξάλλου στον ουρανό επάνω είναι και η κόρη μου. Πώς μπορώ να μην αγαπώ εγώ εκείνο το κομμάτι» είπε.

Η περίοδος των εορτών είναι δύσκολη για την ίδια, αφού η απώλεια δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο, επισήμανε.

Τέλος, για τη δίκη είπε ότι για την ίδια είναι πια «μια τυπική διαδικασία που πρέπει να γίνει» και εξήγησε ότι «λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη».

Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε απογοητευμένη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία εισαγγελέας να μη στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, στην οποία το άρθρο 86 χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες», τονίζει συνοψίζοντας πως δεν γίνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας να είναι πίσω από το άρθρο 86 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο στην άσκηση των καθηκόντων της.

«Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό», είπε.

