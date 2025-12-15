Αγρότες: Η απάντησή τους στην πρόσκληση Τσιάρα σε διάλογο, ΒΙΝΤΕΟ

Τελικά όπως όλα δείχνουν αύριο θα απαντήσουν στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο οι αγρότες. Όπως είπε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας Κώστας Χατζής, τα μπλόκα παίρνουν σήμερα τις αποφάσεις τους, αλλά αύριο, θα απαντήσουν ως ένα μπλόκο.

Αγρότες: Γιατί με την εξειδίκευση των δεσμεύσεων Τσιάρα θα προσέλθουν σε διάλογο; ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις αγροτοσυνδικαλιστών, οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση απαντά θετικά στα βασικά τους αιτήματα, ωστόσο, ζητούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εξειδίκευση και χρονοδιαγράμματα. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν παρά κατόπιν διαλόγου.

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι αγροτοσυνδικαλιστές έλεγαν ότι θα πρέπει να ακούσουν πρώτα τον πρωθυπουργό στη Βουλή, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και κατόπιν, κρατώντας μεν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αλλά με ανοιχτούς δρόμους, να προσέλθουν σε διάλογο.

Άλλοι, όμως, επέμεναν στην σκληρή γραμμή της προσέλευσης μεν σε διάλογο, αλλά με κλειστούς τους δρόμους.

Πάντως, όπως έλεγαν, η Παρασκευή, με δεδομένη τη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και τις υποχρεώσεις του κ.Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες, είναι «μια καλή μέρα» για να γίνει συνάντηση.

Δείτε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης, απόψε:

Νωρίτερα, ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στα πέντε βασικά αιτήματα των αγροτών, λέγοντας ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων και ζητώντας να προσέλθουν το νωρίτερο, σε διάλογο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις και την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται, όπως οι κτηνοτρόφοι.

«Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών», είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Στο τραπέζι πάντως, μπήκε και το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία και σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται ειδικό εργαλείο από την ΑΑΔΕ.

