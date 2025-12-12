«Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ

Ο Ολλανδός τεχνικός Άρνε Σλοτ επιβεβαίωσε ότι θα έχει καθοριστική κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, από την οποία – όπως είπε χαρακτηριστικά – «θα κριθεί το πώς θα είναι τα πράγματα» ενόψει του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μπράιτον. Ο Σλοτ και ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν έχουν ουσιαστικά μιλήσει μετά τις δηλώσεις του Σαλάχ έπειτα από το 3-3 με τη Λιντς, πέρα από μια σύντομη ενημέρωση ότι δεν θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για το ματς με την Ίντερ.

Το σκηνικό φορτίζεται ακόμη περισσότερο από τις πληροφορίες ότι ο 33χρονος έχει πιθανότατα δώσει την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα των «κόκκινων», καθώς ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτησή του τον Ιανουάριο δείχνουν σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με τη Μπράιτον είναι έντονη, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο τελευταίος του για φέτος λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, ο Σλοτ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί δημόσια στο θέμα πριν μιλήσει απευθείας με τον Σαλάχ. Τόνισε ότι «η επόμενη φορά που πρέπει να μιλήσω για τον Μο είναι μαζί του και όχι εδώ», ενώ παραδέχτηκε ότι έχουν προηγηθεί αρκετές επαφές τις τελευταίες ημέρες, τόσο μεταξύ του ίδιου και του παίκτη μετά το ματς με τη Σάντερλαντ, όσο και ανάμεσα στους εκπροσώπους του συλλόγου και του διεθνούς επιθετικού.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο.

Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και απόψε θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», είπε ο τεχνικός της Λίβερπουλ.

Παράλληλα, ο Σλοτ άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα δεν αφορά απλώς τα αμυντικά τρεξίματα ή την τακτική συμμόρφωση του Νο 11, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Στάθηκε στην ανάγκη ενός ειλικρινούς διαλόγου πρόσωπο με πρόσωπο, που θα κρίνει αν ο Σαλάχ θα είναι διαθέσιμος – και με ποιον ρόλο – στο επικείμενο παιχνίδι, σε μια περίοδο που η Λίβερπουλ έχει ήδη σημαντικές απουσίες.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι «κόκκινοι» καλούνται να διαχειριστούν νέα προβλήματα τραυματισμών, καθώς οι Κόντι Γκάκπο και Βατάρου Έντο δεν υπολογίζονται, ενώ ο Αλεξάντερ Ισάκ θα αξιολογηθεί μετά το χτύπημα που δέχτηκε στα μέσα της εβδομάδας. Θετική νότα αποτελεί η επιστροφή του Φεντερίκο Κιέζα στις προπονήσεις και η παρουσία του στην αποστολή, με την ελπίδα στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ να συνοδευτεί – έστω για μία τελευταία φορά μέσα στο 2025 – από τη διαθεσιμότητα του Σαλάχ.

