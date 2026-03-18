Θα τερματίσουμε τη μεταπολίτευση;

Ολο και περισσότεροι πολίτες κατανοούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται μέσα από τις παθογένειες της μεταπολίτευσης. Επείγει μια νέα εκκίνηση που θα μπορούσε να ονομαστεί Μετά-μεταπολίτευση, η οποία θα σφραγίσει το παρελθόν και θα δώσει την εκκίνηση για τον εκσυγχρονισμό μας, που σήμερα υστερεί απελπιστικά.

Η μεταπολίτευση καθορίστηκε την δεκαετία του ΄80 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αναγνωρίζει κανείς τα όποια θετικά, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει το σκληρό κομματικό κράτος – λάφυρο, πάνω στο οποίο εγκαταστάθηκαν η διαφθορά των ημετέρων στο Δημόσιο με θύματα τους πολίτες. Η αναξιοκρατία παντού.

Ο οχετός του Αυριανισμού (που ακόμα τον ζούμε στο διαδίκτυο). Οι βαριά αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, όπως ο εκλογικός νόμος Κουτσόγιωργα, που έφτασε στο χάλι να συνεργάζονται τότε στις μονοεδρικές με την αντιπολίτευση, για να μην πάρει αυτές τις έδρες ο επερχόμενος Μητσοτάκης.

Το χειρότερο που πέτυχε στην μεταπολίτευση το λεγόμενο «σύστημα ΠΑΣΟΚ» -που ακολούθησαν και όσοι κυβέρνησαν μετά- ήταν το κάλεσμα των πολιτών, να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα, να γίνουν μέρος της και στο τέλος να την υπηρετούν. Ετσι φτάσαμε στο εξής αδιέξοδο: ΟΛΟΙ, κυβερνώντες, κόμματα, φορείς, συνδικάτα, πολίτες, να λειτουργούν μέσα από τη μεταπολίτευση της καθυστέρησης και της αναξιοκρατίας, θεωρώντας ότι αυτή είναι η κανονικότητα που μας αξίζει.

Πολιτικό σύστημα και κοινωνία δεν μπόρεσαν να αλλάξουν ποτέ ούτε στα μεγάλα εγκλήματα με νεκρούς αλλά -και εδώ προσέξετε το παρακαλώ: ΟΥΤΕ με την πτώχευση – κατάρρευση της χώρας, που διέλυσε την κοινωνία. Οταν μέσω των μνημονίων ξεπεράστηκε η κρίση, που επιστρέψαμε; Στη Μεταπολίτευση. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν φύγαμε από αυτήν. Ούτε η καταστροφή μας ήταν αρκετή για να μας συνετίσει.

Το ερώτημα τώρα είναι: Μπορεί η χώρα να αφήσει πίσω της την άρρωστη και ξεπερασμένη περίοδο της Μεταπολίτευσης και να δημιουργήσει έναν νέο δρόμο με εκσυγχρονισμό, αξιοκρατία, ενδυνάμωση της περιφέρειας, νέο παραγωγικό μοντέλο, σωστή διανομή πλούτου και τόσα ακόμη; Οχι είναι η απάντηση. To τέρας που δημιούργησαν είναι πια δυνατότερο από αυτούς. Και ο πρώτος που το ξέρειείναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αύριο θα εξηγήσω τι κάνει για να το παραμερίσει όπου μπορεί.

