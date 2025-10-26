Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου

Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου 2025 στη λεκάνη Αργοσαρωνικού, με ιριδίζουσες κηλίδες πετρελαιοειδών. Άμεσα κινητοποιήθηκε ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, έπειτα από ειδοποίηση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ξανά διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες συνολικής έκτασης περίπου 200 τ.μ. εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά. Στο σημείο επιχειρήσαν δύο πλωτά σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία σκάφη ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την απορρύπανση.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου, ενώ δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση.

