Θανατηφόρα πτώση για 19χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τραγική κατάληξη είχε για 19χρονο στη Θεσσαλονίκη, η πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου, το βράδυ της Πέμπτης 18/12/2025.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του, αναφέρει το thestival.gr. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



