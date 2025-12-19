Θανατηφόρα πτώση για 19χρονο στη Θεσσαλονίκη

Ο 19χρονος βρέθηκε στο κενό μετά από πτώση  από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου, στη Θεσσαλονίκη.

Θανατηφόρα πτώση για 19χρονο στη Θεσσαλονίκη
19 Δεκ. 2025 9:08
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε για 19χρονο στη Θεσσαλονίκη, η πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου, το βράδυ της Πέμπτης 18/12/2025.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του, αναφέρει το thestival.gr. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.

