Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί

Μία 58χρονη γυναίκα, οδηγός ταξί, έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου. Το ταξί που οδηγούσε η 58χρονη συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τμήματα και των δύο οχημάτων να εκτιναχθούν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών από τα συντρίμμια.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Η 58χρονη είχε υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς και, δυστυχώς, υπέκυψε λίγο αργότερα, ενώ ο 24χρονος οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

