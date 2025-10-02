Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι, αναζητείται ο οδηγός δικύκλου

Τραγικό τέλος για έναν 44χρονο αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 06:15 το πρωί της Πέμπτης στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα. Ο οδηγός της μηχανής, αντί να παραμείνει στο σημείο, εγκατέλειψε τον τραυματία και διέφυγε, προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες.

Το θύμα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δικυκλιστή, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

