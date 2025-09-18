Θανατηφόρο τροχαίο στον Μυλοπόταμο: Νεκρός 76χρονος, μάχη για τη ζωή δίνει η σύζυγός του

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Απλαδιανά Μυλοποτάμου, με θύμα έναν 76χρονο οδηγό, ενώ η σύζυγός του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 76χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σύζυγός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται.

Το Αστυνομικό Τμήμα Περάματος έχει αναλάβει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

