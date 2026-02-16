Θανατηφόροα σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Ασπρόπυργο ένας 41χρονος

Θανάσιμη σύγκρουση με ένα νεκρό στον Ασπρόπυργο.

Θανατηφόροα σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Ασπρόπυργο ένας 41χρονος
16 Φεβ. 2026 7:59
Pelop News

Νεκρός ανασύρθηκε από αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με φορτηγό στον Ασπρόπυργο τη νύχτα της Κυριακής 15/02/2026.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας να συγκρούεται μετωπικά με ένα φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 13 πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

