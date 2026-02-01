Θάνατος αθλητή στο Ρουφ 80 – Εθνικός: Η οικογένεια του μπασκετμπολίστα είχε χάσει κι άλλο παιδί σε τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Στυλίδα και ολόκληρη τη Φθιώτιδα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Παναγιώτη Κρέτση, ενός νέου ανθρώπου και ενεργού αθλητή, ο οποίος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ..

Γέννημα-θρέμμα της Στυλίδας, ο Παναγιώτης Κρέτσης είχε στραφεί από μικρή ηλικία στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο μπάσκετ, που αποτέλεσε τη μεγάλη του αγάπη. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η ομάδα του Ρουφ, καθώς ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του μιλούν για έναν χαρακτήρα ξεχωριστό, με ήθος, καλοσύνη και θετική παρουσία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η τραγωδία, ωστόσο, είναι διπλή για την οικογένειά του, η οποία μέσα σε διάστημα περίπου τρεισήμισι ετών βιώνει για δεύτερη φορά ένα ανείπωτο χτύπημα της μοίρας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση είχε χάσει τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Το όχημα του άτυχου άνδρα, που κινούνταν προς τη Λαμία, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το βαρύ όχημα, με τραγική κατάληξη.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, καθώς προηγείται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το αντίο του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου συγκλονισμένος κι εκείνος, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα, τον τόπο μας.

Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε.

Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης.

Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…»

